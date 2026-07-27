Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Peskov: Ang Iran ay isang malayang bansa na matatag na nagtatanggol sa mga karapatan nito
Ang tagapagsalita ng Pangulo ng Russia, habang tinatawag na agresibo ang mga aksyon ng Ukraine laban sa Iran, ay nagsabi na ang Iran ay isang malayang bansa na matatag na nagtatanggol sa mga karapatan nito at may kinakailangang kakayahan sa bagay na ito.
Moscow – Ahensyang Balita ng Sputnik – Si Dmitry Peskov, tagapagsalita ng Kremlin, noong Lunes sa harap ng mga mamamahayag, ay inilarawan ang drone attack ng Ukraine sa isang komersyal na sasakyang-dagat ng Iran sa Caspian Sea bilang isang "agresibo" at "napakapanganib" na aksyon at binigyang-diin ang kalayaan at kakayahan ng Iran sa pagtatanggol sa mga karapatan nito.
Si Peskov, sa pagtukoy sa kasaysayan ng mga katulad na aksyon ng Kyiv, ay nagpahiwatig na ang rehimeng Ukraine ay dati nang umatake sa mga kritikal na imprastraktura ng enerhiya ng Germany at mga pasilidad na pag-aari ng Kazakhstan sa Caspian Sea at itinuring ang mga aksyon na ito sa nakaraan bilang "casus belli (dahilan ng pagsisimula ng digmaan)." Ang tagapagsalita ng Kremlin, sa pagbibigay-diin na ang Iran ay "isang malayang bansa na matatag na nagtatanggol sa mga karapatan nito at may potensyal na gawin ito," ay nagbabala tungkol sa pagpapalawak ng heograpikal na saklaw ng labanan ng Ukraine at tinawag itong "hindi kanais-nais" at "napakapanganib."
Ang mga pahayag ni Peskov ay ginawa sa panahon na si Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iran, noong Sabado, sa isang tawag sa telepono sa kanyang katapat na Ruso, si Sergei Lavrov, ay kinondena ang pag-atakeng ito at idiniin na hindi ito mananatiling walang tugon. Dati ring ipinatawag ng Iran ang pansamantalang chargé d'affaires ng Ukraine sa Ministeryo ng Ugnayang Panlabas at ipinaalam ang matinding protesta nito.
..........
328
Your Comment