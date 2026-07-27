Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-90 porsyento ng kita sa langis ng Saudi Arabia ay nawala
Inihayag ng maritime intelligence company na "Windward" na ang pagkarga ng langis sa Yanbu port ng Saudi Arabia mula noong 29 Tir (Hulyo 20) ay bumaba ng humigit-kumulang 40 porsyento.
Ang Yanbu port sa kanluran ng Saudi Arabia ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang terminal ng pag-export ng langis ng bansang ito sa gitna ng pagsasara ng Strait of Hormuz.
Sa kabuuan, ang pag-export ng langis ng Saudi Arabia, sa pagsasara ng dalawang estratehikong daan ng Hormuz at Bab el-Mandeb sa mga barkong Saudi, ay bumagsak mula 8 milyong bariles hanggang 2.4 milyon bawat araw.
Ito ay nangangahulugan ng 504 milyong dolyar na pagkawala araw-araw, na kinabibilangan ng 90 porsyento ng kabuuang kita sa langis ng Saudi Arabia.
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