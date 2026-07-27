Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang mga Tao sa Buong Mundo ay Nagbabayad ng Presyo para sa mga Digmaan ng Amerika
Mehrdad Bazrpash:
Ang halaga ng mga digmaan ng Amerika ay hindi lamang makikita sa gastusang militar; ang mga tao at negosyo sa buong mundo ay nagbabayad ng presyo mula sa kanilang sariling mga bulsa.
Ang mga pandaigdigang ani ng bono ng pamahalaan ay umakyat sa 3.68%—ang kanilang pinakamataas na antas mula noong krisis sa pananalapi noong 2008—habang ang ani sa 10-taong U.S. Treasury ay umabot sa 4.71%, na ginagawang mas mahal ang pangungutang at pananalapi para sa mga pamahalaan at negosyo.
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