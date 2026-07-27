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Ang mga Tao sa Buong Mundo ay Nagbabayad ng Presyo para sa mga Digmaan ng Amerika

27 Hulyo 2026 - 21:26
News ID: 1845888
Ang mga Tao sa Buong Mundo ay Nagbabayad ng Presyo para sa mga Digmaan ng Amerika

Ang mga Tao sa Buong Mundo ay Nagbabayad ng Presyo para sa mga Digmaan ng Amerika.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang mga Tao sa Buong Mundo ay Nagbabayad ng Presyo para sa mga Digmaan ng Amerika

Mehrdad Bazrpash:

Ang halaga ng mga digmaan ng Amerika ay hindi lamang makikita sa gastusang militar; ang mga tao at negosyo sa buong mundo ay nagbabayad ng presyo mula sa kanilang sariling mga bulsa.

Ang mga pandaigdigang ani ng bono ng pamahalaan ay umakyat sa 3.68%—ang kanilang pinakamataas na antas mula noong krisis sa pananalapi noong 2008—habang ang ani sa 10-taong U.S. Treasury ay umabot sa 4.71%, na ginagawang mas mahal ang pangungutang at pananalapi para sa mga pamahalaan at negosyo.

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