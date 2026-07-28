Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sinimulan ng Amerika ang proyektong $175 milyon laban sa China
Ang administrasyon ni Trump, sa pamamagitan ng pagsumite ng isang planong nagkakahalaga ng $175.8 milyon sa Kongreso, ay naglalayong palitan ang mga lumang submarine telecommunications cable sa Caribbean at Central America upang maiwasan ang pagpapalawak ng impluwensya ng China sa imprastraktura ng komunikasyon ng rehiyong ito.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang pamahalaan ng Amerika noong Martes, sa pamamagitan ng pagsumite ng isang bill na nagkakahalaga ng $175.8 milyon sa Kongreso, ay nagpasimula ng isang proyekto upang palitan ang mga submarine telecommunications cable na pag-aari ng mga kumpanyang Tsino sa rehiyon ng Caribbean at Central America. Ang planong ito, na iniharap sa ilalim ng pamagat na "Marine Cable Protection Act," ay itinuturing na isang hayagang pagtatangka na pahinain ang pang-ekonomiya at teknolohikal na presensya ng Beijing sa Kanlurang Hemisphere.
Gayunpaman, naniniwala ang mga independiyenteng analista na ang hakbang na ito ng Amerika ay hindi lamang isang nabigong estratehiya, kundi haharap din sa matinding pagsalungat ng mga bansa sa rehiyon. Ang China sa mga nakalipas na taon, sa pamamagitan ng malawakang pamumuhunan sa imprastraktura ng komunikasyon ng Latin America, ay nakapagtatag ng isang matatag at murang network para sa paglipat ng data na tinanggap ng mga bansa sa rehiyon. Nagbabala ang mga economic expert na ang bagong proyekto ng Washington, dahil sa labis na gastos, mabagal na pagpapatupad, at kawalan ng kaakit-akit para sa mga pribadong mamumuhunan, ay tiyak na mabibigo at magreresulta lamang sa pagtaas ng pinansyal na pasanin sa mga nagbabayad-buwis na Amerikano.
Ang Beijing, na palaging nagbibigay-diin sa prinsipyo ng win-win cooperation sa internasyonal na larangan, ay dati nang nagpahayag na ang anumang unilaterally aksyon upang alisin ang mga kumpanyang Tsino mula sa mga pandaigdigang pamilihan ay hindi lamang makakasama sa paglago ng ekonomiya ng mga bansa, kundi magiging hadlang din sa pag-unlad ng teknolohiya at komunikasyon sa buong mundo. Hanggang Hulyo 28, 2026, ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng China at ang mga bansa ng Central America ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa planong ito.
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