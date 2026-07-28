Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Firstpost: Ang "Kheibar Shekan" ay Isa sa mga Pinakamatalinong Misil ng Iran — Isang Bagong Hamon para sa mga Depensa ng Kaaway.
Inilarawan ng Indian media outlet na "Firstpost" sa isang ulat ang misil na "Kheibar Shekan" bilang isa sa mga pinaka-praktikal na misil ng Iran, at isinulat na ang mataas na katumpakan, mabilis na paghahanda, at variable flight paths nito ay nagpapahirap sa pagharap dito ng mga defense system. Ang misil, na may kakayahang umabot sa mga target sa layong hanggang 1,450 kilometro, ay idinisenyo upang lampasan ang mga advanced na air defense system tulad ng Patriot at THAAD, na ginagawa itong isang epektibong kasangkapan upang sirain ang mga estratehikong target sa buong rehiyon.
Binigyang-diin ng ulat na ang Kheibar Shekan ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang pasulong sa kakayahan ng Iran na magproyekto ng kapangyarihan at magdulot ng pinsala sa mga kaaway nito, at ang mababang halaga nito kumpara sa mga defense system ng Amerika ay lumilikha ng isang hindi kanais-nais na ratio ng gastos-pakinabang para sa Washington. Idinagdag ng Firstpost na ang matagumpay na paggamit ng misil na ito sa mga kamakailang pag-atake laban sa mga base ng Amerika sa Jordan at Iraq ay nagpakita ng kanyang pagiging epektibo at nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa kakayahan ng Amerika na protektahan ang mga pwersa at interes nito sa Gitnang Silangan. Ang ulat ay nagtapos sa pagsasabing ang Kheibar Shekan ay isang patunay ng lumalaking kakayahan ng Iran sa larangan ng missile technology, at ito ay magiging isang pangunahing salik sa hinaharap na balanse ng kapangyarihan sa rehiyon.
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