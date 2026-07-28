Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Inamin ng Financial Times na ang Iran, kahit na matapos ang 5 buwan ng pagsalakay ng Amerika laban sa bansang ito, ay nagsasagawa ng epektibo at tumpak na mga pag-atake ng missile.
London – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang pahayagang Financial Times, sa isang ulat na inilabas noong Martes, Hulyo 28, 2026, ay tahasang umamin na ang Islamic Republic of Iran, sa kabila ng limang buwan ng komprehensibong military campaign ng Amerika at Israel, ay hindi lamang napanatili ang kakayahang lumaban, ngunit kapansin-pansing pinataas din ang katumpakan at kahusayan ng mga missile attacks nito.
Batay sa ulat na ito, ang mga inhinyero ng Iran ay nagtagumpay, habang mabilis na muling itinatayo ang mga underground missile base na tinarget ng malawakang pambobomba, na sa pamamagitan ng paggawa ng mga teknikal at taktikal na pagbabago batay sa field experiences, ay itinaas ang kakayahang tumagos sa mga advanced na defense system ng Amerika at mga bansang Arabo sa isang hindi pa-naganap na antas. Idiniin ng Financial Times na ang mga kamakailang pag-atake sa mga military camp ng Amerika sa Jordan na nagdulot ng mabibigat na nasawi ay malinaw na patunay nito.
Inihayag din ng pahayagang ito na ang missile arsenal ng Iran ay may kakayahang tumpak na tamaan ang mga target sa malawak na hanay kabilang ang mga base na matatagpuan sa Jordan, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, at Qatar. Naniniwala ang mga analista ng publikasyong ito na ang pagpapatuloy ng kakayahang ito, sa panahon na ang Amerika ay nahaharap sa matinding pagbaba ng mga reserba ng Patriot at THAAD interceptor missiles, ay nagbabago sa mga estratehikong ekwasyon ng rehiyon pabor sa Tehran at naglalagay sa White House sa lumalaking pagkakasikip.
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