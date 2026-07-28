Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang delegasyon ng Hamas na nakikipagnegosasyon ay patungo sa Egypt
Ang Cairo ngayon ay magho-host ng isang bagong yugto ng negosasyon sa tigil-putukan sa Gaza; ang delegasyon ng Hamas na nakikipagnegosasyon ay inaasahang makikipag-usap sa mga opisyal ng Egypt, mga tagapamagitan ng Qatar at Turkey, at mga kinatawan ng mga grupong Palestinian tungkol sa pagpapatupad ng ikalawang yugto ng kasunduan at pagpapatatag ng tigil-putukan.
Cairo – Ahensyang Balita ng Anadolu – Ang kilusang Hamas noong Martes, 28 Hulyo 2026, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang opisyal na pahayag, ay nag-ulat ng pagpapadala ng isang delegasyon ng negosasyon sa Cairo para sa isang bagong yugto ng mga pag-uusap tungkol sa pagpapatupad ng ikalawang yugto ng kasunduan sa tigil-putukan sa Gaza Strip. Batay sa pahayag na ito, ang ipinadalang delegasyon ay makikipagpulong at makikipag-usap sa mga opisyal ng Egypt, mga tagapamagitan ng Qatari at Turkish, gayundin sa mga kinatawan ng mga grupo at kilusang Palestinian.
Ayon sa mga mapagkukunang may alam, ang pangunahing pokus ng mga negosasyong ito ay ang pagpapatuloy ng pagpapatupad ng mga kasunduang naabot sa pulong ng Sharm El-Sheikh, lalo na sa larangan ng pagpapabuti ng makataong kalagayan sa Gaza Strip at paghahanda ng mga paunang kondisyon para sa pagpasok sa ikalawang yugto ng panukalang plano ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika. Binigyang-diin din ng Hamas sa kanyang pahayag ang pangangailangan na dagdagan ang humanitarian aid sa Gaza, kumpletuhin ang pagpapatupad ng unang yugto ng kasunduan, at pabilisin ang proseso ng pagsisimula ng "National Committee for the Management of Gaza" na napagkasunduan.
Ang paglalakbay na ito ay ginagawa sa panahon na ang mga tagapamagitan ay patuloy na nagsusumikap upang makumpleto ang pagpapatupad ng mga probisyon ng kasunduan sa tigil-putukan at patatagin ito. Dati nang inihayag ng Hamas na isang delegasyon sa ilalim ng pamumuno ni Khalil al-Hayya, pinuno ng political bureau ng kilusang ito, ang ipinadala sa Cairo. Gayunpaman, sa bagong pahayag ng Hamas, hindi tahasang binanggit ang komposisyon ng delegasyon o ang pamumuno nito.
..........
328
Your Comment