Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Malawakang pagsulat ng slogan sa Italya:
"Kahapon Gorla, ngayon Minab,
ang terorista ay iisa!"
Pakikiramay ng mga aktibistang Italyano sa Iran sa pagtukoy sa krimen sa paaralan ng Minab at sa pagpatay ng mga Italyano ng hukbo ng Amerika at sa pambobomba sa isang paaralang elementarya sa distrito ng "Gorla" ng lungsod ng Milan na nagresulta sa pagkamatay ng 614 na Italyano kabilang ang 184 na bata noong 1944.
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