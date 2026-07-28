Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Katz: Nais naming tamaan ang imprastraktura ng enerhiya ng Iran, ngunit hindi ito pinapayagan ng Amerika
Ministro ng Digmaan ng Zionist regime:
Lubos naming ninanais na atakehin ang imprastraktura ng enerhiya ng Iran ngunit hindi ito pinapayagan ng Amerika; dahil nag-aalala ito na ang Iran ay aatake sa imprastraktura ng mga kalapit na bansa at magdudulot ng pandaigdigang krisis sa langis.
Occupied Jerusalem – Media ng Zionist regime – Si Yisrael Katz, Ministro ng Digmaan ng Zionist regime, noong Martes sa panayam sa Channel 12 ng Israeli television, ay nagsiwalat ng malalim na hindi pagkakasundo sa pagitan ng Tel Aviv at Washington sa paraan ng pagharap sa Iran. Sa pagbibigay-diin na "lubos naming ninanais na atakehin ang imprastraktura ng enerhiya ng Iran," inamin niya na ang Amerika ay tumututol sa hakbang na ito; dahil nag-aalala ito sa mga pag-atake ng paghihiganti ng Tehran sa imprastraktura ng enerhiya ng mga kalapit na bansa at sa paglitaw ng isang pandaigdigang krisis sa langis.
Ang mga pahayag ni Katz ay ginawa sa panahon na ang mga tensyon sa pagitan ng dalawang panig sa mga nakalipas na linggo, kasunod ng pansamantalang pagtigil ng mga pag-atake ng Amerika laban sa Iran at ng pagsisimula ng likod-ng-eksenang negosasyon ng Oman, ay tumaas. Ang Hebrew-language media noong Martes ay nag-ulat na si Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Zionist regime, sa kanyang pagpupulong kay Donald Trump sa White House, ay nagdiin sa pangangailangan na atakehin ang mga nuclear facility at imprastraktura ng enerhiya ng Iran, ngunit hinarap ng matinding pagsalungat ng Pangulo ng Amerika. Ayon sa Axios, si Netanyahu, na hindi nasisiyahan sa pagtigil ng mga pag-atake ng Amerika, sa pulong na ito ay nagmungkahi ng magkasanib na pag-atake sa imprastraktura ng Iran, na sinalubong ng malamig na reaksiyon mula kay Trump at ng kanyang mga nakatataas na tagapayo.
Naniniwala ang mga analista na ang takot ng Washington sa pagpapalawak ng saklaw ng digmaan at ang kahinaan ng kanilang mga Arabong kaalyado sa Persian Gulf ay ang pinakamahalagang salik ng pagsalungat sa kahilingan ng Israel. Dati nang nagbabala ang Iran na kung ang mga pasilidad ng langis at nukleyar nito ay tina-target, ito ay maglulunsad ng katumbas at malawakang tugon laban sa imprastraktura ng enerhiya ng mga kalapit na bansa at sa mga base ng Amerika sa rehiyon. Ang hindi pagkakasundo sa isyung ito ay nagpapatuloy sa panahon na si Netanyahu ay nahaharap sa lumalaking panloob na hamon at presyon ng opinyon publiko sa Israel upang makamit ang isang kapansin-pansing tagumpay sa digmaan laban sa Iran.
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