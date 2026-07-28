Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Si Zelensky ay dadalo rin sa seremonya ni Graham
Ang Pangulo ng Ukraine, na naglakbay sa Washington upang makipagkita kay Donald Trump, ay inaasahang dadalo ngayon sa libing ni Lindsey Graham, na dudaluhan din nina Donald Trump at Benjamin Netanyahu.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Volodymyr Zelensky, Pangulo ng Ukraine, na naglakbay sa Washington upang makipagkita kay Donald Trump, noong Martes, 28 Hulyo 2026, ay dadalo sa libing ni Lindsey Graham, ang yumaong Republikano na senador ng estado ng South Carolina. Ang seremonyang ito, na gaganapin sa Washington National Cathedral, ay dudaluhan nina Donald Trump, Benjamin Netanyahu, at ilang matataas na opisyal ng Amerika at internasyonal.
Si Lindsey Graham, na pumanaw noong Linggo sa edad na 70, ay itinuturing na isa sa mga matatag na tagasuporta ng Zionist regime at ng mga patakarang mahilig sa digmaan sa Kongreso ng Amerika at may mahalagang papel sa pagpasa ng mga pakete ng tulong militar sa Israel at pagdiin sa mga pamahalaan ng Amerika na harapin ang Iran. Ang pagdalo ni Zelensky kasama sina Trump at Netanyahu sa seremonyang ito ay ginagawa sa panahon na ang tatlong personalidad sa mga nakalipas na linggo ay nagkaroon ng mga pag-uusap tungkol sa iba't ibang mga paksa kabilang ang digmaan sa Ukraine at ang tunggalian sa Iran. Dati nang binawasan ni Trump ang kahalagahan ng paratang ni Zelensky na ang Russia ay naglipat ng impormasyon tungkol sa mga base ng Amerika sa Iran.
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