Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Retiradong heneral ng Zionist: Ang katayuan ng Israel ay bumaba sa pinakamababang antas sa kasaysayan nito
Si Dror Shalom, retiradong heneral ng hukbo ng Zionist regime, ay nagsabi: Bagaman ang hukbo ay nakamit ang mga operational success sa larangan ng digmaan, ito ay nahaharap sa isang malaking pagkabigo sa estratehikong antas; sapagkat ang Hamas ay nananatiling nakatayo at ang nuclear program ng Iran ay nagpapatuloy din.
Inamin niya na ang pagbagsak ng sistema ng Islamic Republic sa pamamagitan ng airstrike o pag-asa sa ilang grupo ay isang "ilusyon" at ang Zionist regime ay nangangailangan ng isang komprehensibong pampulitika at seguridad na estratehiya.
Occupied Jerusalem – Media ng Zionist regime – Si Dror Shalom, retiradong heneral at nangungunang analista sa mga usaping seguridad ng Zionist regime, sa isang kolum na inilathala noong Martes sa pahayagang Haaretz, na may tahasang tono ay sinuri ang estratehikong pagganap ng rehimeng ito sa digmaan laban sa Iran at Gaza at inamin na ang katayuan ng Israel sa rehiyonal at internasyonal na antas ay bumagsak sa pinakamababang antas sa kasaysayan nito. Sa kabila ng pagbibigay-diin sa mga taktikal na tagumpay ng hukbo, itinuring niya ang mga ito na walang saysay sa harap ng "estratehikong pagkabigo" at itinuring ang patuloy na pag-iral ng Hamas at ang pag-unlad ng nuclear program ng Iran bilang dalawang pangunahing susi ng pagkabigo na ito.
Ayon kay Shalom, ang pagtutok lamang sa military operations at pagpapabaya sa pagbuo ng isang komprehensibong pampulitika at seguridad na estratehiya ay naglubog sa Zionist regime sa isang putik na walang malinaw na daan patungo sa pag-unlad at walang madaling paraan upang makatakas. Sa pagtanggi sa anumang paniwala tungkol sa posibilidad ng pagbagsak ng sistema ng Islamic Republic sa pamamagitan ng airstrike, tinawag niya ang diskarteng ito bilang "ilusyon" at idiniin na ang Tel Aviv, sa halip na umasa sa limitadong military options, ay dapat maghanap ng muling pagtukoy sa mga layunin ng digmaan at magdisenyo ng isang roadmap batay sa mga katotohanan sa larangan.
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahon na ang mga tensyon sa pagitan ng Washington at Tel Aviv sa paraan ng pagpapatuloy ng digmaan sa Iran ay tumaas at si Netanyahu sa kanyang kamakailang paglalakbay sa Amerika ay hindi nakumbinsi si Trump na atakehin ang imprastraktura ng enerhiya ng Iran. Naniniwala ang mga analista na ang pagsisiwalat ng mga hindi pagkakasundo na ito ng mga matataas na opisyal ng Israel ay mismong tanda ng lalim ng estratehikong krisis na kinakaharap ng rehimeng ito.
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