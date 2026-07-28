Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagtulo ng white phosphorus mula sa base ng Amerika sa South Korea
Inihayag ng Ministry of Safety ng South Korea na noong Martes ay nagkaroon ng pagtulo ng white phosphorus sa loob ng isang malaking air base ng militar ng Amerika sa Pyeongtaek, lalawigan ng Gyeonggi sa South Korea, at inirekomenda ang paglikas para sa mga residenteng malapit dito.
Ayon sa ulat ng World Health Organization, ang napakalason na sangkap na ito ay kadalasang ginagamit sa mga armas at maaaring mag-apoy kapag nadikit sa oxygen.
Seoul – Ahensyang Balita ng Yonhap – Inihayag ng Safety Management Organization ng South Korea noong Martes, Hulyo 28, 2026, ang pagtulo ng napakalason na kemikal na "white phosphorus" sa loob ng "Osan" Air Base (K-55) na pag-aari ng mga pwersang Amerikano na nakatalaga sa lungsod ng Pyeongtaek, humigit-kumulang 60 kilometro sa timog ng Seoul. Ang insidenteng ito, na naganap bandang 5:05 PM lokal na oras, ay agad na sinundan ng reaksiyon ng mga lokal na awtoridad at ang mga emergency text warning ay ipinadala sa mga residente ng mga karatig lugar. Sa mga babalang ito, hinimok ang mga mamamayan na umiwas sa anumang pagkakadikit ng balat sa tumagas na sangkap at lumipat sa mga ligtas na lugar sa lalong madaling panahon.
Batay sa mga paunang ulat, ang pagtulong ito ay naganap mula sa dalawang warhead na naglalaman ng white phosphorus. Ang white phosphorus ay isang sangkap na nag-aapoy kapag nadikit sa oxygen ng hangin at gumagawa ng napakataas na init; ang pagkakadikit dito ay nagdudulot ng matinding at malalim na pagkasunog at ang paglanghap ng usok nito ay maaaring nakamamatay. Agad na sinimulan ng pulisya, bumbero, at mga opisyal ng militar ng Amerika ang containment at investigation operations. Kinumpirma ng mga mapagkukunan ng pulisya ng South Korea na ang ulat ng insidenteng ito ay ibinigay ng panig Amerikano, ngunit ang eksaktong mga detalye nito ay nasa ilalim ng pagsisiyasat.
Kapansin-pansin na ang evacuation order ay inilabas ngunit makalipas ang humigit-kumulang 36 na minuto, bandang 6:13 PM lokal na oras, ito ay binawi. Tiniyak ng mga opisyal ng militar ng Amerika sa munisipalidad ng Pyeongtaek na ang tumagas na sangkap ay na-dilute na ng humigit-kumulang 80 porsyento, at samakatuwid, wala itong seryosong panganib para sa mga residente at kapaligiran sa paligid. Gayunpaman, iniulat ng mga lokal na mapagkukunan na ang nakalalasong sangkap na ito ay karaniwang ginagamit sa paggawa ng mga bala at incendiary weapons, at ang paggamit nito sa mga sibilyang lugar ay palaging nahaharap sa pamumuna ng mga karapatang-pantao na katawan. Hanggang sa sandali ng paghahanda ng balitang ito, ang eksaktong dahilan ng insidenteng ito at ang lawak ng posibleng pinsala nito ay hindi pa opisyal na inihayag at ang pagsisiyasat tungkol sa mga dimensyon nito ay nagpapatuloy pa rin.
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