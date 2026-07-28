Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isang maliit na bansang Arabo ang naghahasik ng dugo saan man ito pumunta
Si Abdulmadjid Tebboune, Pangulo ng Algeria, sa pagbabala tungkol sa mga mapanirang hakbang ng ilang rehiyonal na aktor sa Tunisia at Mali, ay nagpahayag: Ang kanyang bansa ay magbibigay ng mapagpasiyang tugon upang mapanatili ang katatagan ng mga kapitbahay nito. Nang hindi binabanggit ang isang partikular na bansa, sinabi niya: "May isang maliit na bansa na may napakasamang impluwensya at saan man ito pumunta, dugo ang umaagos."
Binigyang-diin ni Tebboune na ang Algeria ay nasa iisang kuta kasama ang Egypt at Saudi Arabia, at tungkol sa Tunisia ay sinabi niya: "Ang seguridad ng Tunisia ay seguridad ng Algeria," at ang sinumang nais magsapanganib sa katatagan ng silangang kapitbahay na ito ay haharap sa isang mapagpasiya at matinding tugon. Nagbabala rin siya sa mga opisyal ng Mali tungkol sa mga nakakapukaw na panlabas na aksyon.
Algiers – Opisyal na Ahensyang Balita ng Algeria (APS) – Abdulmadjid Tebboune, Pangulo ng Algeria, noong Lunes ng gabi, Hulyo 27, 2026, sa kanyang pana-panahong panayam sa mga domestic media, ay naglunsad ng matinding pag-atake sa isang bansang Arabo na, nang hindi ito pinangalanan, ay ginamit ang katagang "maliit na bansa" upang ilarawan ito at inakusahan ito ng "pagbubuhos ng dugo saan man ito pumunta." Sa pagtukoy sa malalim na pagkakabaha-bahagi sa mundong Arabo, idiniin niya na matagal nang maaaring putulin ng Algeria ang relasyon nito sa bansang ito, "dahil mula rito ay walang nakukuha kundi pagdanak ng dugo."
Si Tebboune, sa pagpapahayag ng pagkakaisa ng Algeria sa Egypt at Saudi Arabia, ay nagpahayag ng malalim na pag-aalala tungkol sa mga pagsisikap na destabilisahin ang Tunisia at nagbabala na "ang sinumang sumaktan sa Tunisia ay sumaktan sa atin." Idiniin niya na ang terorismo ay hindi pamana ng Africa o isang hindi maiiwasang kapalaran, kundi ang ilang mga partikular na grupo ang nagpapalala nito sa kontinenteng ito. Ang Pangulo ng Algeria, sa pagtukoy din sa matagal nang kapitbahay na relasyon sa Mali, ay kinondena ang anumang panlabas na interbensyon sa mga gawain ng bansang ito at binigyang-diin ang pangako ng Algeria sa soberanya ng mga estado.
Naniniwala ang mga political analyst na bagama't hindi binanggit ni Tebboune ang pangalan ng tinutukoy na bansa, ang mga opisyal at media ng Algeria ay paulit-ulit na inakusahan ang United Arab Emirates ng pakikialam sa mga panloob na gawain ng mga bansa sa rehiyon kabilang ang Tunisia at Mali, gayundin ng mga hakbang sa Libya at Sudan. Hanggang Hulyo 28, 2026, ang mga opisyal ng UAE ay hindi nagpakita ng reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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