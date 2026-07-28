Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Malamig na pagpasok ni Netanyahu sa Washington nang walang seremonya; nasa paliparan si Trump ngunit hindi siya sinalubong
Si Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Zionist regime, noong Lunes ay pumasok sa Joint Base "Andrews" malapit sa Washington upang makipagkita at makipag-usap kay Donald Trump; ngunit ang kanyang pagpasok ay ginawa nang walang opisyal na seremonya ng pagtanggap, pulang karpet, o presensya ng matataas na opisyal ng Amerika.
Kasabay ng presensya ni Netanyahu sa Amerika, ang lungsod ng Washington at ilang iba pang mga lungsod sa bansang ito ay nakasaksi ng mga protestang pagtitipon laban sa kanyang paglalakbay at sa pagpapatuloy ng digmaan ng Zionist regime laban sa Gaza Strip; isang bagay na nagbigay ng anino sa pampulitikang kapaligiran ng paglalakbay na ito.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Zionist regime, noong Lunes ng gabi ay pumasok sa teritoryo ng Amerika na may mahinang pagpasok at walang opisyal na seremonya. Taliwas sa karaniwang mga pamamaraan kung saan ang mga matataas na dayuhang opisyal ay sinalubong ng military at diplomatikong seremonya, ang pagpasok ni Netanyahu sa Joint Base "Andrews" sa labas ng Washington ay ginawa na may pinakamababang kagamitan at walang presensya ng matataas na opisyal ng White House o ng Kalihim ng Ugnayang Panlabas.
Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, na sa oras na iyon ay naroon para sa isang election event sa Andrews Air Force Base, ay tumanggi na opisyal na salubungin ang kanyang panauhing Israeli. Ang walang-pantayong pag-uugaling ito ay nagdulot ng malawak na interpretasyon sa mga diplomatikong lupon at Hebrew media, at marami ang itinuturing ito bilang tanda ng mga nakatagong tensyon sa relasyon ng Washington-Tel Aviv sa paraan ng pamamahala ng digmaan laban sa Iran at mga hindi pagkakasundo sa mga estratehikong prayoridad. Batay sa inihayag na iskedyul, ang pangunahing pagpupulong ni Netanyahu kay Trump ay gaganapin sa Martes sa Oval Office ng White House.
Ang paglalakbay na ito ay isinasagawa sa panahon na ang malawakang protesta ay ginanap sa Washington, New York, Chicago, at Los Angeles laban sa buong suporta ng Amerika sa Zionist regime at sa pagpapatuloy ng digmaan sa Gaza. Ang mga karapatang-pantao na grupo at Palestinian activists, sa pamamagitan ng pagdaraos ng maraming pagtitipon, ay nanawagan para sa pagtigil ng tulong militar at pagtatapos ng "genocide" sa Gaza. Ang pulisya ng Washington, sa pag-deploy ng mga pwersa nito sa paligid ng White House at mga sensitibong sentro, ay nagpatupad ng mga espesyal na hakbang sa seguridad upang maiwasan ang anumang posibleng sagupaan.
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