Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isang-kapat ng langis sa mundo ang naputol
Batay sa ulat ng pahayagang Wall Street Journal, ang mga pag-atake ng armadong pwersa ng Yemen sa mga barkong may kaugnayan sa bansang ito sa Red Sea at Bab el-Mandeb Strait ay nagdulot ng isang seryosong estratehikong problema sa Riyadh at pinagbanta rin ang alternatibong ruta na nilikha nito upang iwasan ang Strait of Hormuz.
Isinulat ng Wall Street Journal na ang sabay-sabay na pagkagambala sa dalawang estratehikong daan ng Strait of Hormuz (20 porsyento) at Bab el-Mandeb (5 porsyento) ay nagambala sa humigit-kumulang isang-kapat (25 porsyento) ng pandaigdigang suplay ng krudo.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang Wall Street Journal, sa isang ulat, ay nagsiwalat ng mga estratehikong kahihinatnan ng coordinated attacks ng Yemen sa mga pasilidad ng langis ng Saudi Arabia. Batay sa ulat na ito, ang mga Saudi, mula nang isara ang Strait of Hormuz dahil sa digmaan ng Amerika at Israel laban sa Iran, ay naglipat ng higit sa 70 porsyento ng kanilang pag-export ng langis sa pamamagitan ng East-West pipeline patungo sa Yanbu port sa Red Sea upang makalampas sa kipot na ito, ngunit ang mga kamakailang pag-atake ng Yemen sa East-West pipeline at gayundin sa mga barkong Saudi sa Bab el-Mandeb ay nagbanta rin sa alternatibong rutang ito.
Ayon sa datos ng kumpanya ng pagsubaybay na Kpler, noong Linggo, 11 cargo ships lamang ang dumaan sa Bab el-Mandeb, ang pinakamababang bilang sa mga nakalipas na buwan. Kasabay nito, ang trapiko sa Strait of Hormuz ay umabot din sa pinakamababang antas nito na may mas mababa sa 10 barko bawat araw. Nagbabala ang mga eksperto sa enerhiya na ang sabay-sabay na pagkagambala sa dalawang mahahalagang daang ito, kung saan humigit-kumulang 20 porsyento ng langis sa mundo ang dumadaan sa Hormuz at 5 porsyento sa Bab el-Mandeb araw-araw, ay nagambala sa katumbas ng isang-kapat ng pandaigdigang suplay ng krudo at maaaring magpataas ng presyo ng langis sa higit sa 120 dolyar bawat bariles kung magpapatuloy.
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