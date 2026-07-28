Video| Babala ng Iran: Ang Bawat Kumpanya o Bansang Tumatanggap ng Pera mula sa mga Na-block na Asset ng Iran ay Hindi Papayagang Dumaan sa Strait of

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Babala ng Iran: Ang Bawat Kumpanya o Bansang Tumatanggap ng Pera mula sa mga Na-block na Asset ng Iran ay Hindi Papayagang Dumaan sa Strait of Hormuz — Isang Matinding Tugon sa mga Ilegal na Plano ng Amerika.
Ang tagapagsalita ng Khatam al-Anbiya Central Headquarters ay nagsabi: "Ang Pangulo ng Amerika, sa kanyang mga agresibong aksyon at patuloy na pagsisikap na destabilisahin ang rehiyon, ay nagpahayag na babayaran niya ang mga pinsala sa mga barko na nasira sa panahon ng digmaang ipinataw laban sa Islamic Iran—dahil sa kawalan ng seguridad na dulot ng US Army at sa paglabag sa pagdaan sa isang ilegal at hindi ligtas na ruta sa timog ng Strait of Hormuz—mula sa mga na-block na asset ng Iran. Habang binabalaan ang kriminal na Pangulo ng Amerika tungkol sa mga bunga ng ilegal na hakbang na ito, ipinapahayag namin sa lahat ng mga kumpanya at bansa na tumatanggap ng alok ni Trump at gumagamit ng mga na-block na asset ng Iran sa ilalim ng pamagat na ito na, mula ngayon, ang Armed Forces ng Islamic Republic of Iran ay hindi papayagan ang alinman sa kanilang mga barko na dumaan sa Strait of Hormuz."
Binigyang-diin ng tagapagsalita na ang desisyon ng Amerika na gamitin ang mga na-block na asset ng Iran upang bayaran ang mga pinsala sa mga barko ay isang tahasang paglabag sa internasyonal na batas at isang pag-atake sa soberanya ng Iran. Ayon sa kanya, ang hakbang na ito ay nagpapakita ng kawalang-galang ng Amerika sa mga karapatan ng Iran at isang pagtatangka na nakawin ang mga asset ng bansa upang tustusan ang mga gastos ng digmaan laban dito. Idinagdag niya na ang Iran ay hindi mag-aatubiling gumamit ng lahat ng mga opsyon upang protektahan ang mga interes nito at tugunan ang mga ilegal na aksyon ng Amerika, kabilang ang pagsasara ng Strait of Hormuz sa mga barko ng mga bansa at kumpanyang nakikipagtulungan sa planong ito.
Ang babala ay nagdulot ng malawakang pag-aalala sa mga internasyonal na lupon ng pagpapadala, na may ilang mga kumpanya na nagpapahayag ng kanilang pag-aalala tungkol sa posibilidad na ang kanilang mga barko ay harangin o atakihin kung sila ay makikipagtulungan sa plano ng Amerika. Ang Strait of Hormuz ay isa sa mga pinaka-importanteng daluyan ng tubig sa mundo, at ang anumang pagkagambala sa pagdaan nito ay maaaring magkaroon ng mapangwasak na epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Ang Iran ay nagpakita noon na handa itong isara ang kipot kung kinakailangan, at ang babalang ito ay nagpapakita na ang Tehran ay handang gumawa ng matinding hakbang upang protektahan ang mga interes nito at tugunan ang mga paglabag ng Amerika.
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