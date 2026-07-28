Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-American Analyst: Ang mga Yemeni ay Nakatayo sa Tamang Panig ng Kasaysayan — Isang Pagkilala sa Katatagan at Kakayahan ng Yemen sa Pagharap sa Pagsalakay.
Si Rick Sterling, isang Amerikanong analyst, ay nagsabi: "Ang mga Yemeni ay napatunayan na sila ay may pambihirang katatagan at mataas na operational capability, kung kaya't hindi lamang nila pinilit ang Saudi Arabia kundi pati na rin ang Estados Unidos na umatras." Ang pahayag na ito ay ginawa sa gitna ng patuloy na paglaban ng Yemen laban sa Saudi-led coalition at ang kanilang kakayahang maglunsad ng mga epektibong pag-atake laban sa mga estratehikong target sa loob ng Saudi Arabia at UAE.
Binigyang-diin ni Sterling na ang mga Yemeni, sa kabila ng mga taon ng digmaan at pagkubkob, ay nagpakita ng isang kahanga-hangang antas ng determinasyon at kakayahang umangkop sa kanilang pakikipaglaban. Ang kanilang paggamit ng mga advanced na drone at missile system, kasama ang kanilang kakayahang magsagawa ng mga kumplikadong operasyon sa lupa at dagat, ay nagbigay sa kanila ng isang hindi matatawarang bentahe sa pagharap sa isang mas malakas at mas mahusay na kagamitan na kaaway. Idinagdag niya na ang kanilang tagumpay sa pagpigil sa Saudi Arabia at sa mga kaalyado nito ay isang patunay na ang determinasyon at pananampalataya ay maaaring magtagumpay laban sa teknolohikal na superyoridad.
Ang pagsusuri ni Sterling ay nagpapakita ng lumalaking pagkilala sa paglaban ng Yemen sa mga internasyonal na lupon, at ang kanilang papel sa paghubog ng bagong balanse ng kapangyarihan sa Gitnang Silangan. Ang Yemen, sa kabila ng kanyang maliit na sukat at limitadong mapagkukunan, ay naging isang pangunahing manlalaro sa rehiyon, na may kakayahang hamunin ang mga interes ng mga pangunahing kapangyarihan at protektahan ang kanyang sariling soberanya. Ang kanyang paglaban ay nagbigay-inspirasyon sa ibang mga bansa ng paglaban at nagpakita na ang pananakop at pang-aapi ay hindi maaaring magtagumpay laban sa isang determinadong tao na handang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan.
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