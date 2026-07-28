Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bagong pamamaraan ng Pentagon para itago ang mga nasawi sa digmaan laban sa Iran
Iniulat ng pahayagang Guardian na ang Department of Defense ng Amerika, sa pamamagitan ng paglikha ng bagong kategoryang "Overseas Operations," ay naghiwalay ng ilang bilang ng mga namatay at nasugatan na Amerikano pagkatapos ng Hulyo 7 mula sa pangunahing estadistika ng digmaan sa Iran; isang hakbang na itinuturing ng mga kritiko bilang pagtatangka na paliitin ang makataong halaga ng digmaan at bawasan ang pampulitikang presyon sa administrasyon ni Trump.
Batay sa ulat na ito, apat na sundalong Amerikano ang namatay at higit sa 140 bagong nasugatan ang inilagay sa kategoryang ito. Ang ilang mga beterano at pulitiko ng Amerika, sa pagpuna sa hakbang na ito, ay itinuring ito bilang nakakasira sa transparency at pananagutan ng pamahalaan at idiniin na ang mamamayang Amerika ay may karapatang malaman ang tunay na halaga ng digmaan at ang bilang ng mga nasawi nito.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang pahayagang Guardian, sa isang ulat, ay nagsiwalat ng malawakang kontrobersya sa American media circles tungkol sa hakbang ng Pentagon na itago ang makataong nasawi sa digmaan sa Iran. Ang Department of Defense ng Amerika, sa pamamagitan ng paglikha ng bagong kategoryang tinatawag na "Overseas Operations" sa opisyal na sistema ng pagtatala ng mga nasawi (DCAS), ay naghiwalay ng apat na sundalong namatay at higit sa 140 bagong nasugatan mula noong Hulyo 7 mula sa pangunahing estadistika ng digmaan. Itinuturing ng mga kritiko ang hakbang na ito bilang pagtatangka na paliitin ang makataong halaga ng digmaan at bawasan ang mga pampulitikang panggigipit sa White House sa bisperas ng midterm elections.
Batay sa na-update na estadistika, kabilang ang mga bilang ng operasyong "Epic Fury," mula nang magsimula ang digmaan laban sa Iran noong Pebrero 28 hanggang ngayon, 18 sundalong Amerikano ang namatay at 624 ang nasugatan. Gayunpaman, dati, ang kabuuang nasawi sa parehong sistema ay 482 sugatan at 18 patay ang naitala, ngunit matapos ang malawakang pamumuna, ang bilang ng mga sugatan, sa pagdaragdag ng higit sa 140, ay kapansin-pansing tumaas. Si Leon Panetta, dating Kalihim ng Depensa ng Amerika, ay inilarawan ang pagganap ng Pentagon bilang isang "nakakahiyang diskarte" at naniniwala na may sinadyang pagtatangka na itago ang impormasyon mula sa opinyon publiko.
Si Michael Smith, retiradong admiral ng US Navy, ay tinawag ang pagtatala ng mga namatay sa digmaan sa Iran sa ilalim ng kategoryang "Overseas Operations" bilang isang "malaking kawalang-galang" sa mga pamilya ng mga sundalo at idiniin na ang paratang na ang mga pwersa ay hindi namatay sa digmaan ay "katawa-tawa." Inihambing niya ang hakbang na ito sa manipulasyon ng mga nasawi sa panahon ng digmaan sa Vietnam. Labindalawang Demokratikong senador na miyembro ng Senate Armed Services Committee, sa pamamagitan ng isang liham kay Pete Hegseth, Kalihim ng Depensa ng Amerika, ay nanawagan para sa pananagutan tungkol sa dahilan ng mga pagbabago sa estadistika. Ang Department of Defense ng Amerika, bilang tugon sa mga katanungang ito, ay tinawag ang pansamantalang pagbaba ng estadistika bilang resulta ng "pansamantalang pagkagambala sa data ng website."
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