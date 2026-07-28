Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Economist: Ang mga opsyon ng Amerika laban sa Iran ay limitado at magastos
Iniulat ng publikasyong Economist na ang mga opsyon ng Amerika para sa malawakang pag-atake laban sa Iran ay limitado. Ang muling pagsisimula ng airstrike laban sa mga nuclear facility ng Iran o ang pagpapalawak ng pag-atake sa imprastraktura ng bansang ito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng saklaw ng digmaan at ng mga gastos nito.
London – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang publikasyong Economist, sa kanyang pinakabagong pagsusuri ng tunggalian ng Iran at Amerika, ay tinalakay ang mga estratehikong limitasyon at mabibigat na gastos na kinakaharap ng White House. Batay sa ulat na ito, ang mga military options ng Washington upang magpataw ng presyon sa Tehran, lalo na pagkatapos ng limang buwan ng patuloy na labanan, ay lubhang nabawasan at ang anumang bagong pagdidiin ay maaaring magkaroon ng hindi mapapalitang mga kahihinatnan para sa mga interes ng Amerika sa rehiyon.
Ayon sa isinulat ng Economist, ang muling pagsisimula ng airstrike laban sa mga nuclear facility o ang pagpapalawak ng saklaw ng mga pag-atake sa pang-ekonomiya at enerhiya na imprastraktura ng Iran ay hindi lamang magpipilit sa Tehran na umatras, ngunit malamang na haharap sa mas malawak at mas matinding mga tugon mula sa Iran at mga kaalyado nito sa rehiyon. Ang publikasyong ito, sa pagtukoy din sa malaking pagbaba ng mga reserba ng defense at offensive missiles ng Amerika, ay nagdiin na ang pagpapatuloy ng digmaan sa kasalukuyang kalagayan, sa halip na matiyak ang seguridad, ay hahantong lamang sa pagkaubos ng military at diplomatic na kakayahan ng Amerika sa Kanlurang Asya. Hanggang Hulyo 28, 2026, ang White House at ang Department of State ng Amerika ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pagsusuring ito.
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