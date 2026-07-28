Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pinuri ni Putin ang Asymmetric Naval Warfare ng Iran — Isang Pagkilala sa Pagiging Epektibo ng "Mosquito Fleet" sa mga Labanan sa Gitnang Silangan.
Si Vladimir Putin, ang Pangulo ng Russia, sa kanyang pagpupulong sa mga opisyal ng naval forces ng bansa, na binanggit ang pagganap ng maliliit at mabilis na sasakyang pandagat ng Iran, ay nagsabi: "Ang 'mosquito fleet' ng Iran ay naging napaka-epektibo sa mga labanan sa Gitnang Silangan." Ang pagkilalang ito mula sa isang pangunahing pandaigdigang lider ay nagpapakita ng lumalaking paggalang sa mga kakayahan ng militar ng Iran, partikular na sa larangan ng asymmetric warfare, kung saan ang mga maliliit at murang sasakyang pandagat ay ginagamit upang hamunin ang mga mas malalaking at mas mahal na pwersa ng kaaway.
Sa pagtukoy sa papel ng mga bagong teknolohiya sa naval warfare, idinagdag ni Putin na ang Russia ay nagpapaunlad din ng maliliit na sasakyang pandagat na nilagyan ng mga advanced na armas, na may kakayahang maghatid ng tumpak at mabibigat na dagok sa kaaway. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig na ang Russia ay kumukuha ng inspirasyon mula sa tagumpay ng Iran sa paggamit ng mga mabilis na sasakyang pandagat upang protektahan ang mga baybayin nito at kontrolin ang mga estratehikong daluyan ng tubig, tulad ng Strait of Hormuz.
Binigyang-diin ng mga analyst na ang paggamit ng Iran ng maliliit na sasakyang pandagat, na nilagyan ng mga missile at drone, ay nagbigay sa bansa ng isang hindi matatawarang bentahe sa pagharap sa mga mas malalaking hukbong pandagat ng mga kaaway nito. Ang "mosquito fleet" na ito ay naging isang pangunahing bahagi ng diskarte ng Iran upang mapanatili ang kontrol sa Persian Gulf at hadlangan ang anumang pagtatangka ng Amerika o ng mga kaalyado nito na mangibabaw sa rehiyon. Ang pagkilala ni Putin sa pagiging epektibo ng diskarteng ito ay maaaring mag-udyok sa ibang mga bansa na isaalang-alang ang mga katulad na taktika, na maaaring magbago sa kalikasan ng naval warfare sa hinaharap.
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