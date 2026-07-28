Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Beirut: Ang pag-atake sa mga educational center ay pagtatangka na pigilan ang pagbabalik ng mga residente sa timog Lebanon
Mariing kinondena ng Ministro ng Edukasyon at Higher Education ng Lebanon ang pagkawasak ng "Abdul Raouf Fadlallah" educational at social complex sa bayan ng Ainatha at sinabi na ang mga educational at social center ay patuloy na nasa tuktok ng mga target ng mga pag-atake ng Zionist regime.
Idiniin ni Rima Karami na ang sinadyang pagwasak sa mga naturang center ay isang pagtatangka na gawing mahirap ang pagbabalik ng mga residente sa mga nayon sa hangganan at inilarawan ang pag-atakeng ito bilang "isang patuloy na krimen laban sa edukasyon, mga social institution, at lipunan ng Lebanon."
Beirut – Ahensyang Balita ng Lebanon – Rima Karami, Ministro ng Edukasyon at Higher Education ng Lebanon, noong Martes, Hulyo 28, 2026, bilang tugon sa pambobomba sa "Abdul Raouf Fadlallah" educational at social complex sa bayan ng Ainatha, ay mariing kinondena ang hakbang na ito ng Zionist regime at tinawag itong bahagi ng isang "patuloy na krimen laban sa edukasyon, mga social institution, at lipunan ng Lebanon." Si Karami, sa pagtukoy na ang mga educational at social center ay patuloy na nasa tuktok ng mga target ng mga pag-atake ng Zionist regime, ay idiniin na ang sinadyang pagwasak sa naturang imprastraktura ay isang hayagang pagtatangka na gawing mahirap ang pagbabalik ng mga residente sa mga nayon sa hangganan at pigilan ang muling pagbuhay ng normal na buhay sa timog Lebanon.
Ang complex na ito, na nagbigay ng malawak na educational at social services sa mga residente ng lugar, ay ganap na nawasak sa panahon ng airstrike noong Lunes. Batay sa mga lokal na ulat, mula noong Marso 2 hanggang ngayon, higit sa 40 educational at health center sa timog Lebanon ang tinarget ng mga pag-atake, na nagdulot ng seryosong alalahanin tungkol sa kinabukasan ng edukasyon ng libu-libong mag-aaral sa rehiyon. Ang Ministry of Education ng Lebanon, sa pagpapalabas ng isang hiwalay na pahayag, ay nanawagan sa pandaigdigang komunidad na pataasin ang presyon sa Zionist regime upang ihinto ang mga pag-atake sa mga sibilyang imprastraktura. Hanggang Hulyo 28, 2026, ang hukbo ng Zionist regime ay hindi nagpakita ng reaksiyon sa mga paratang na ito.
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