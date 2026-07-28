Video| Pagtanggap sa mga Pilgrim ni Imam Hussein; Ang Presensya ni Raghb sa Arba'in Caravan — Iraq Border

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagtanggap sa mga Pilgrim ni Imam Hussein; Ang Presensya ni Raghb sa Arba'in Caravan — Iraq Border.
Ang sikat na mang-aawit na si Raghb ay dumalo sa isang Arba'in caravan sa hangganan ng Iraq upang maglingkod sa mga pilgrim ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan). Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kagalakan at inspirasyon sa mga pilgrim, na nagpapakita ng pagkakaisa ng mga artista at mga kilalang personalidad sa paglilingkod sa mga pilgrim at sa pagtataguyod ng mensahe ng Karbala ng paglaban at katarungan.
...........
328
Your Comment