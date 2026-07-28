Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagtitipon ng mga Nagpoprotesta sa Washington sa Panahon ng Pagpupulong nina Trump at Netanyahu; Matinding Pagtutol sa mga Patakaran ng Digmaan ng US at Israel.
Iniulat ng Al Jazeera English na ang mga nagpoprotesta ay nagtipon malapit sa White House upang magprotesta laban sa digmaan ng Israel sa Gaza at sa mga pagsalakay ng rehimeng ito sa Kanlurang Asya, kasabay ng pagpupulong nina Netanyahu at Trump. Ang mga nagpoprotesta, na may dalang mga placard na may mga mensahe tulad ng "Itigil ang Pagpopondo sa Genocide" at "Palayain ang Palestine," ay nanawagan sa administrasyong Trump na wakasan ang suporta nito sa Israel at itigil ang mga digmaan sa Gitnang Silangan.
Ang protesta ay dinaluhan ng daan-daang aktibista mula sa iba't ibang grupo, kabilang ang mga organisasyon ng karapatang pantao, mga grupo ng mga mag-aaral, at mga relihiyosong lider, na nagkakaisa sa kanilang panawagan para sa katarungan at kapayapaan sa rehiyon. Ang mga tagapagsalita sa rally ay binigyang-diin ang pangangailangan na wakasan ang walang-pasubaling suporta ng Amerika sa Israel at upang itaguyod ang mga karapatan ng mga Palestinian at Lebanese, na nagdurusa sa ilalim ng mga taon ng pananakop at karahasan.
Ang protesta ay bahagi ng lumalaking kilusan sa Amerika na humihiling ng pagbabago sa patakarang panlabas ng bansa, partikular na tungkol sa Gitnang Silangan. Ang mga aktibista ay nangako na magpapatuloy sa kanilang mga kampanya hanggang sa ang kanilang mga boses ay marinig at ang kanilang mga hinihingi ay matugunan. Ang kanilang mga aksyon ay nagpapakita ng lumalaking pagkabigo ng publiko sa mga patakaran ng gobyerno at ang pagnanais para sa isang mas makatarungan at mapayapang mundo, kung saan ang karapatang pantao at internasyonal na batas ay iginagalang, at ang mga kriminal sa digmaan ay pinapanagot sa kanilang mga krimen.
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