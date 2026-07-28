Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine: Tumawag ako sa aking katapat na Iranian upang magkaroon ng tapat na pag-uusap at idiniin ko na ang aming layunin ay iwasan ang anumang pagdidiin ng tensyon
Idiniin ko kay Araghchi na ang aming layunin ay ipagtanggol ang aming bansa laban sa pagsalakay ng Russia at wala kaming intensyon na i-target ang mga sibilyang barko.
Ang bagay na ito ay totoo rin tungkol sa mga pahayag ng Iran tungkol sa pagkamatay ng kanilang mamamayan at isang sibilyang barko na tinarget sa kamakailang insidente. Ang aming layunin ay harapin ang pagsalakay ng Russia na siyang pangunahing dahilan ng lahat ng mga insidente, at ang Russia ang may ganap na responsibilidad sa lahat ng mga provokasyon at nasawi.
Kyiv – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Andrii Sybiha, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine, noong Martes 28 Hulyo 2026, sa isang panayam sa telebisyon ng Ukraine, ay nagsiwalat na siya ay nagkaroon ng isang tawag sa telepono kay Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iran, at binigyang-diin ang pagnanais ng Kyiv na maiwasan ang anumang pagdidiin ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Sybiha, ang tawag na ito ay ginawa upang linawin ang posisyon ng Ukraine tungkol sa kamakailang pag-atake sa isang barkong Iranian sa Caspian Sea at upang bigyang-diin na ang Kyiv ay walang intensyon na i-target ang mga sibilyang barko, at ang mga operasyon nito ay nakatuon lamang sa mga military target na may kaugnayan sa pagsalakay ng Russia.
Binanggit ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine na sa panahon ng tawag, idiniin niya kay Araghchi na ang Ukraine ay hindi kailanman naghangad na palawakin ang saklaw ng digmaan at ang pag-atake sa barkong Iranian ay isang hindi sinasadyang insidente sa panahon ng isang operasyon laban sa mga target ng Russia. Idinagdag niya na ang Ukraine ay lubos na iginagalang ang soberanya ng Iran at handang lutasin ang anumang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng diplomatikong paraan. Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahon na ang Iran ay nagpatawag sa pansamantalang chargé d'affaires ng Ukraine upang ipahayag ang matinding protesta at inilarawan ang pag-atake bilang isang "mapanganib na pakikipagsapalaran" at "hayagang paglabag sa internasyonal na batas." Hanggang sa sandaling ito, ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Iran ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pahayag ng Ukraine.
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