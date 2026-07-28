Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Lihim na Pagpupulong ng Israel at UAE Laban sa Iran; Nagkakaisang Pagsalungat sa Kasunduan sa Pagitan ng US at Iran.
Ang Channel 12 ng Israel ay nag-ulat na ang mga opisyal ng Israeli at Emirati ay nagsagawa ng ilang lihim na pagpupulong sa isang ikatlong bansa (na ang pangalan ay hindi pinahintulutang ilabas) sa mga nakaraang linggo, na may layuning i-coordinate ang kanilang mga posisyon laban sa Iran at talakayin ang mga magkasanib na hakbang sa mga internasyonal na forum . Ang mga pagpupulong ay naganap sa gitna ng mga pag-atake sa pagitan ng Iran at Estados Unidos .
Ayon sa ulat, ang mga opisyal ng Emirati ay nagpahayag ng matinding pagsalungat sa memorandum of understanding sa pagitan ng Washington at Tehran, na itinuturing nilang nagbibigay sa Iran ng pagkakataon para sa pagpapaliban at pagbangon ng ekonomiya nang walang tunay na konsesyon . Ang dalawang panig ay tinalakay ang mga inisyatiba upang i-coordinate ang mga aksyon laban sa Iran sa loob ng mga internasyonal na balangkas at mga katawan, ngunit sumang-ayon na wala sa mga hakbang na ito ang ipapatupad nang walang paunang koordinasyon sa administrasyong Trump .
Binanggit ng Channel 12 ang mga diplomat ng Kanluran na nagsasabing ang UAE, hindi tulad ng ibang mga bansa sa Gulpo, ay nakikitungo nang mas mahigpit sa Iran at hindi nakikita ang kasalukuyang mga patakaran nito bilang batayan upang malampasan ang mga pagkakaiba . Idinagdag ng mga diplomat na ang Abu Dhabi ay hindi naaapektuhan ng mga pagtatangka ng Iran na bumili ng oras, at ang kakayahan nitong mag-export ng langis at gas sa pamamagitan ng mga alternatibong ruta sa Strait of Hormuz ay nagpapalakas sa intersection ng interes sa pagitan nito at Israel sa pagharap sa Iran .
Mula nang pirmahan ang kasunduan sa normalisasyon sa pagitan ng UAE at Israel noong 2020, ang relasyon sa pagitan ng dalawang panig ay lumawak mula sa diplomatikong at pang-ekonomiyang larangan patungo sa seguridad at militar, na pinalakas sa gitna ng kamakailang digmaang Israeli-Amerikano laban sa Iran . Ang pagtutulungang ito ay umabot sa pagpapadala ng Israel ng mga baterya ng Iron Dome at mga tauhan sa UAE para sa depensa laban sa mga pag-atake ng Iran .
...........
328
Your Comment