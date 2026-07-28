Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagsisikap ng Saudi Arabia na Isisi sa Iran ang mga Pinsalang Idinulot ng Ansarallah; Lumalagong Tensyon sa Pagitan ng Riyadh at ng mga Pwersa ng Paglaban.
Ang gabinete ng Saudi Arabia, sa isang pahayag, ay kinondena ang mga pag-atake sa mga pasilidad ng langis at mga barko sa Red Sea. Ayon sa opisyal na Saudi news agency na SPA, ang gabinete ng Saudi Arabia, sa isang pahayag, ay kinondena ang mga pag-atake sa mga pasilidad ng langis at mga barko sa Red Sea at inangkin na ang mga pag-atake na ito ay isinagawa ng mga pwersang kaalyado ng Iran sa Yemen at Iraq. Ang pahayag ng gabinete, na pinamumunuan ni Crown Prince Mohammed bin Salman sa Jeddah, ay nagbigay-diin na ang Riyadh ay hindi magpapahintulot sa anumang paglabag sa seguridad at mga interes nito, at magbibigay ng matatag na tugon sa anumang masamang gawain alinsunod sa internasyonal na batas at sa prinsipyo ng proporsyonalidad .
Ang mga akusasyon ng Saudi Arabia ay dumating matapos ang magkasanib na pag-atake ng mga pwersa ng Ansarallah sa Yemen at ng Islamic Resistance sa Iraq laban sa mga pasilidad ng langis ng Saudi . Sinabi ng Houthi military spokesperson na si Yahya Saree na ang kanilang mga pag-atake ay naglalayon sa "mga sensitibong target na may kaugnayan sa suplay at transportasyon ng krudo mula sa silangang Saudi Arabia patungo sa Yanbu" bilang tugon sa mga paglabag ng Saudi sa airspace ng Yemen . Kasabay nito, ang Saudi Ministry of Defense ay nag-ulat na ang air defenses nito ay humarang ng ilang drone na inilunsad mula sa teritoryo ng Iraq .
Ang Islamic Resistance sa Iraq ay tinanggihan ang mga akusasyon ng Saudi at nagbabala na ang anumang "padalus-dalos na aksyon" laban sa kanila ay haharap sa isang "matinding tugon" . Ang grupo ay nagpahayag na ang mga paratang ng Saudi ay isang pagtatangka lamang na bigyang-katwiran ang kanilang kawalan ng kakayahan na tumugon sa mga epektibong pag-atake ng Yemen .
Ang Houthi official na si Dhaifallah al-Shami ay tinawag ang mga akusasyon ng Saudi bilang isang "desperadong pagtatangka" upang takasan ang pananagutan para sa kanilang pagkubkob sa Yemen at upang ilipat ang sisihin sa Iran at sa Axis of Resistance . Ang mga pag-atake ng Yemen sa Jizan at Yanbu noong Hulyo 25 ay isinagawa bilang tugon sa Saudi airstrikes sa Hodeidah at Kamaran Island, at bahagi ng patakaran ng "blockade for blockade" na ipinataw ng Yemen laban sa Saudi maritime traffic sa Bab el-Mandeb Strait .
Sa panawagan ng gabinete ng Saudi sa Iraq na pigilan ang paggamit ng teritoryo nito para sa mga pag-atake, at ang pagtitiyak nito na magsasagawa ito ng "mapagpasyang" tugon , ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng pagtaas ng tensyon at ang lumalawak na rehiyonal na dimensyon ng labanan sa pagitan ng mga pwersa ng paglaban at Saudi Arabia, na may mga akusasyon ng Iran na nagsisilbing isang pangunahing elemento sa mga pahayag ng Saudi .
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