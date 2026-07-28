Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapakita ng pagkakatulad ng dalawang ruta ng pilgrim ng "Arba'een" at "Camino" sa Vienna
Sa pagsisikap ng Cultural Office ng Islamic Republic of Iran sa Austria, ang photo exhibition na "Mga Daan ng Kaluluwa" ay gaganapin sa bisperas ng Arba'een ng Husayni sa Vienna; ang exhibition na ito, na may pokus sa mga karaniwang espirituwal at makataong dimensyon, ay sinusuri ang paglalakad ng Arba'een ng Husayni at ang rutang "Camino de Santiago" sa Spain.
Sa exhibition na ito, 45 napiling larawan ang ipapakita at inaanyayahan ang mga manonood na magnilay sa mga konsepto tulad ng pananampalataya, pagkakaisa, pagpapatawad, pagkakawanggawa, pag-asa, at pandaigdigang paghahanap ng kahulugan. Ang layunin ng pagdaraos ng exhibition na ito ay palakasin ang intercultural at interfaith dialogue at i-highlight ang mga karaniwang makataong pagpapahalaga.
..........
328
Your Comment