Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Babala ng Iraqi resistance kay al-Jolani tungkol sa anumang aksyon laban sa Hezbollah
Inangkin ng Israeli broadcasting organization na ang mga grupo ng paglaban ng Iraq, sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga nagbabantang mensahe kay al-Jolani, ay nagbabala tungkol sa anumang military action laban sa Hezbollah ng Lebanon at nag-ulat ng kanilang kahandaan na pumasok sa Syria.
Baghdad – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang broadcasting organization ng Zionist regime (Kan) noong Martes, na binanggit ang hindi kilalang mga mapagkukunan, ay inangkin na ang mga grupo ng paglaban ng Iraq, sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga nagbabantang mensahe kay Ahmad al-Shara (palayaw na Abu Muhammad al-Jolani), ang pinuno ng Hay'at Tahrir al-Sham, ay nagbabala tungkol sa anumang military action laban sa Hezbollah ng Lebanon at nag-ulat ng kanilang kahandaan na pumasok sa teritoryo ng Syria kung sakaling atakehin ang kanilang mga kaalyado.
Dapat tandaan na wala pang independiyenteng kumpirmasyon mula sa mga grupo ng paglaban ng Iraq o sa pamahalaan ng Syria tungkol sa mga mensaheng ito. Gayunpaman, ang konteksto ng rehiyon at mga katulad na babala noon ay naglalagay sa pag-aangkin na ito sa loob ng balangkas ng kasalukuyang mga tensyon. Ang mga mapagkukunan ng balita mula noong kalagitnaan ng Hulyo ay nag-ulat na ang pamahalaan ng Iraq ay nagbabala rin kay al-Jolani tungkol sa anumang interbensyon sa Lebanon at ang mga grupo ng paglaban ng Iraq ay tahasang nagpahayag na sa kaganapan ng anumang military action ni al-Jolani laban sa Hezbollah, sila ay tatayo sa tabi nito. Hanggang Hulyo 28, 2026, ang mga opisyal ng Syria at Iraq ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa paratang na ito.
..........
328
Your Comment