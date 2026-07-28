Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Babala ng Yemen sa Saudi Arabia: Ang Anumang Pagkilos Laban sa Iraq ay Sasagutin ng Matinding Tugon ng Yemen.
Kasunod ng tensyon sa pagitan ng Saudi Arabia at Iraq, kung saan inakusahan ng Riyadh ang pwersang maka-Iran na naglunsad ng drone attacks mula sa teritoryo ng Iraq laban sa mga pasilidad ng langis nito , naglabas ng matinding babala ang mga opisyal ng Yemen. Ayon sa mga ulat, matapos ipahayag ng Saudi Arabia ang karapatan nitong tumugon at ang posibilidad ng pagsasagawa ng aksyon laban sa Iraq , nagbabala ang Yemen na ang anumang hakbang ng Saudi laban sa Iraq ay haharap sa isang malakas at mapagpasyang tugon mula sa pwersa ng Yemen .
Ang pag-unlad na ito ay nagpapakita ng pagpapalalim ng alyansa sa pagitan ng mga prente ng paglaban sa Yemen at Iraq laban sa Saudi Arabia, at ang pagiging handa ng Yemen na protektahan ang Iraq sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Ang Yemeni naval blockade laban sa Saudi Arabia, na ipinataw bilang tugon sa blockade ng Saudi laban sa Yemen, ay patuloy na ipinapatupad, na may mga babala na ang anumang paglabag ay haharap sa isang mapagpasyang tugon ng militar.
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