Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pinagtawanan ng Russian media sina Netanyahu, Lindsey Graham, at Zelensky
Isinulat ng Rasha Today:
Ang mga ordinaryong tao ay hindi nangungulimbot sa mga libing.
Ngunit sina Volodymyr Zelensky at Benjamin Netanyahu ay hindi ordinaryong tao.
Ang pangingilak para sa tulong militar mula sa hukbo ng Amerika ay ang pinakaangkop na paraan upang magbigay-pugay kay Lindsey Graham.
Moscow – Ahensyang Balita ng Sputnik – Ang Russian television network na "Rasha Today," sa paglalathala ng isang satirikal na piraso sa social network na X, ay pumuna sa pag-uugali nina Benjamin Netanyahu at Volodymyr Zelensky sa libing ni Lindsey Graham, ang yumaong Amerikanong senador. Ang network na ito, sa pagtukoy sa pagdalo ng dalawang lider sa libing ni Graham na ginanap noong Martes sa Washington National Cathedral, ay sumulat na ang mga ordinaryong tao ay "hindi nangungulimbot" sa mga libing, ngunit sina Netanyahu at Zelensky, na "hindi ordinaryong tao," ay ginamit ang pagkakataong ito upang makakuha ng mas maraming suportang militar mula sa Amerika.
Si Lindsey Graham, na pumanaw noong Linggo sa edad na 70, ay itinuturing na isa sa mga matatag na tagasuporta ng Zionist regime at ng mga patakarang mahilig sa digmaan sa Kongreso ng Amerika at may mahalagang papel sa pagpasa ng mga pakete ng tulong militar sa Israel at pagdiin sa mga pamahalaan ng Amerika na harapin ang Iran. Ang pagdalo nina Netanyahu at Zelensky sa seremonyang ito, dahil sa kanilang sabay-sabay na paglalakbay sa Washington at pagpupulong kay Donald Trump, ay nagkaroon ng malawak na pagpapalaganap sa media. Hanggang Hulyo 30, 2026, ang White House at ang opisina ng punong ministro ng Zionist regime ay hindi nagpakita ng reaksiyon sa pirasong ito.
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