Video| Natatanging mga Larawan mula sa Seremonya ng Paglilibing sa mga Katawan ng mga Martir ng Iran at Iraq na Nasawi sa Pagsalakay ng Saudi-Amerikan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Natatanging mga Larawan mula sa Seremonya ng Paglilibing sa mga Katawan ng mga Martir ng Iran at Iraq na Nasawi sa Pagsalakay ng Saudi-Amerikano
Ang mga natatanging larawan mula sa seremonya ng paglilibing sa mga katawan ng mga martir ng Iran at Iraq, na nasawi sa pinagsamang pagsalakay ng Saudi Arabia at Amerika, ay nagpapakita ng malalim na kalungkutan at pagkakaisa ng mga tao sa kanilang pagdadalamhati. Ang mga nagdadalamhati, na may dalang mga watawat at mga banner, ay nag-alay ng kanilang mga panalangin at pagpupugay sa mga martir na nagbuwis ng kanilang buhay sa pagtatanggol sa kanilang bansa at sa kanilang pananampalataya.
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