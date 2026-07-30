Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Babala ng pagkaubos ng mga reserba ng interceptor ng Amerika / 65 porsyentong pagbaba ng Patriot missiles
Ayon sa ulat ng Center for Strategic and International Studies: Ang mga reserba ng Patriot interceptor missiles ng Estados Unidos ay bumaba ng 55 porsyento hanggang Abril 8. Gayunpaman, ang bagong update na isinasaalang-alang ang mga sumunod na yugto ng labanan ay nagpapakita ng karagdagang halos 10 porsyentong pagbaba, na ayon sa mga pagtataya ng CSIS, ay nagdadala ng kabuuang pagbaba sa humigit-kumulang 65 porsyento ng mga reserba ng Estados Unidos.
Ipinaliwanag ng ulat na ito na ito ay nangangahulugan na humigit-kumulang 759 Patriot missiles ng pinaka-advanced na uri lamang ang natitira sa mga reserba ng Estados Unidos.
Binanggit sa ulat na ito na ang Estados Unidos ay gumagawa ng humigit-kumulang 183 Patriot missiles ng ganitong uri taun-taon at ang kanilang paghahatid ay tumatagal ng halos tatlo at kalahating taon mula sa petsa ng kontrata ng pagbili.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang Center for Strategic and International Studies, sa isang bagong ulat, ay nag-ulat ng nakababahalang pagbaba ng mga estratehikong reserba ng Patriot missiles ng hukbo ng Amerika. Batay sa ulat na ito, na isang update ng mga nakaraang pagsusuri tungkol sa digmaan sa Iran, ang mga reserba ng Patriot interceptor missiles mula nang magsimula ang mga labanan hanggang Abril 8 ay bumaba ng humigit-kumulang 55 porsyento. Sa pagsasama ng bagong yugto ng mga pag-atake at kamakailang mga tensyon, ang halagang ito, na may karagdagang 10 porsyentong pagbaba, ay umabot sa kabuuang 65 porsyento. Sa madaling salita, mula sa mga paunang reserba, humigit-kumulang 759 lamang ng pinaka-advanced na uri ng mga missile na ito ang natitira sa arsenal ng Amerika.
Ang ulat na ito ay inilabas sa panahon na ang hukbo ng Amerika sa mga nakaraang araw ay nagsagawa ng mga bagong retaliatory attacks laban sa mga target sa Iran at gayundin sa mga base na nauugnay sa mga pwersang sinusuportahan ng Tehran sa Iraq at Syria. Ang mabilis na pagkaubos ng mga reserbang ito ay lumikha ng seryosong alalahanin tungkol sa kakayahan ng Washington na mapanatili ang isang malawakang air campaign at kasabay nito ay tumugon sa iba pang posibleng krisis, tulad ng labanan sa China sa Taiwan. Ayon sa ulat na ito, ang taunang rate ng produksyon ng mga missile na ito ay humigit-kumulang 183 at ang proseso ng paghahatid ng mga bagong order ay tumatagal ng halos tatlo at kalahating taon. Hanggang Hulyo 30, 2026, ang Pentagon at ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa estadistikang ito, ngunit ang pagpapalabas ng mga datos na ito sa gitna ng muling pagdidiin ng mga labanan sa rehiyon ay nagdala ng mga seryosong tanong tungkol sa pagpapanatili ng military strategy ng Washington.
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