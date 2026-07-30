Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Iraq: 2.8 milyong pilgrim ng Arba'een ang nakapasok sa bansa
Ang Central Arba'een Pilgrimage Headquarters ng Iraq: Hanggang ngayon, 2,887,305 pilgrim mula sa iba't ibang bansa ang pumasok sa Iraq para sa Arba'een pilgrimage.
Baghdad – Opisyal na Ahensyang Balita ng Iraq – Ang Central Arba'een Pilgrimage Headquarters ng Iraq noong Huwebes, Hulyo 30, 2026, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag, ay nagpahayag na ang bilang ng mga pilgrim na pumasok sa teritoryo ng bansang ito mula sa simula ng buwan ng Safar hanggang ngayon ay umabot sa 2,887,305 katao. Ang estadistikang ito, na naitala hanggang sa hapon ng Miyerkules, ay nagpapakita ng malaking paglago sa pagdalo ng mga pilgrim kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon at inaasahan na sa mga natitirang araw hanggang sa Arba'een ng Husayni, ang bilang na ito ay tataas pa.
Ang Central Arba'een Headquarters, sa pagtukoy sa ganap na kahandaan ng mga serbisyo, seguridad, at medical infrastructure sa mga ruta ng paglalakad mula sa Najaf patungong Karbala, ay nagdiin na ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan at popular na institusyon ay nagbibigay ng malawak na serbisyo sa mga pilgrim. Dapat tandaan na ngayong taon, sa kabila ng pagdidiin ng mga tensyon sa rehiyon at pagtaas ng mga alalahanin sa seguridad, ang pagtanggap sa ritwal ng Arba'een ay tumaas kumpara sa nakaraang taon at ang napakalaking alon ng mga tao ay pumapasok sa Iraq mula sa iba't ibang hangganan kabilang ang mga land border sa Iran, Turkey, at mga bansang Arabo. Hanggang Hulyo 30, 2026, ang proseso ng pagpasok ng mga pilgrim ay nagpapatuloy pa rin at inaasahan na ang kabuuang bilang ng mga pilgrim sa araw ng Arba'een ay lalampas sa 4 na milyon.
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