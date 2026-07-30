Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hezbollah: Ang Amerika ay hindi tapat sa anumang kasunduan / Ang paglaban ay mananatiling malakas
Si Hassan Ezzedine, nakatataas na miyembro ng Loyalty to the Resistance bloc sa parliamento ng Lebanon: Ang paglaban ay mananatiling malakas at ang armas nito ay mananatili rin; hanggang sa makamit nito ang layunin nito sa pagpapalaya sa bansa, matiyak ang seguridad ng Lebanon, at mapanatili ang pag-iral ng ating bansa.
Ang mga Amerikano ay hindi tapat sa anumang tipan at kasunduan, at ang pinakamalaking patunay nito ay ang nangyari sa Islamabad agreement sa pagitan ng Iran at Amerika, kung saan ang Washington, sa kabila ng pagpirma sa nasabing kasunduan sa presensya ng pitong malalaking kapangyarihan, ay umatras mula rito.
Beirut – Ahensyang Balita ng Lebanon – Si Hassan Ezzedine, nakatataas na miyembro ng Loyalty to the Resistance bloc sa parliamento ng Lebanon, noong Huwebes, Hulyo 30, 2026, sa panayam sa Al-Mayadeen network, sa pagtukoy sa mga kamakailang pagbabago sa rehiyon at magkasanib na airstrike ng Amerika at Saudi Arabia sa mga posisyon ng Hashd al-Sha'bi sa Iraq, ay nagdiin na ang paglaban ay mananatiling malakas at ang armas nito ay hindi ilalapag hanggang sa makamit nito ang mga layunin nito sa ganap na pagpapalaya sa bansa, pagtiyak ng seguridad ng Lebanon, at pagpapanatili ng pag-iral nito. Sa pag-alala sa unilateral na pag-alis ng Amerika mula sa Islamabad memorandum of understanding na nilagdaan sa presensya ng pitong malalaking kapangyarihan, ipinahayag niya na ang mga Amerikano ay hindi tapat sa alinman sa kanilang mga tipan at kasunduan, at ang pag-uugaling ito ang pinakamalaking patunay ng hindi pagiging mapagkakatiwalaan ng Washington sa larangan ng diplomasya.
Si Ezzedine, sa pagtukoy sa mahalagang papel ng paglaban sa mga ekwasyon ng Lebanon, ay nagpahiwatig na ang tanging paraan upang harapin ang labis na mga kahilingan ng Zionist regime at mga kaalyado nito ay ang pagpapatuloy ng landas ng paninindigan at pagpapalakas ng kakayahang depensiba. Nagbabala rin siya na ang anumang pagtatangka na disarmahan ang paglaban o pahinain ito, sa panahon na ang Zionist regime ay nagpapatuloy ng mga pag-atake sa timog Lebanon at lumalabag sa mga framework agreement, ay isang hindi matalinong hakbang at labag sa pambansang interes ng Lebanon. Hanggang Hulyo 30, 2026, walang opisyal na reaksiyon mula sa mga opisyal ng Amerika o ng pamahalaan ng Lebanon ang nailabas tungkol sa mga pahayag na ito.
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