Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Panukala ng CENTCOM kay Trump para sa dalawang-linggong pag-atake sa Iran
Isinulat ng Wall Street Journal na ang kumander ng teroristang organisasyon na CENTCOM ay nagsumite ng isang plano sa Pangulo ng Amerika, ayon sa kung saan, ang mga imprastraktura ng missile ng Iran ay atakihin sa loob ng dalawang linggo.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Batay sa ulat ng Wall Street Journal, si Admiral Brad Cooper, kumander ng CENTCOM, ay nagsumite ng isang operational plan para sa isang matinding air campaign sa loob ng 10 hanggang 14 na araw laban sa mga imprastraktura ng missile ng Iran kay Donald Trump, Pangulo ng Amerika. Ang planong ito, na binuo kasunod ng mga kamakailang missile attacks ng Iran sa mga pwersang Amerikano sa Jordan, ay idinisenyo upang makabuluhang pahinain ang kakayahang missile ng Tehran bilang isang paraan upang masira ang kasalukuyang dead end sa magkasalungat na labanan. Gayunpaman, ayon sa isinulat ng Wall Street Journal, si Heneral Dan Caine, Tagapangulo ng Joint Chiefs of Staff ng Amerika, ay kumuha ng mas konserbatibong posisyon at nagbabala tungkol sa pagbaba ng mga reserba ng Patriot at THAAD interceptor missiles at ang posibleng kahihinatnan ng isang malawakang operasyon sa kakayahang depensiba ng Amerika. Hanggang Hulyo 30, 2026, ang White House at ang Pentagon ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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