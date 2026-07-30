Video| Mga Lansangan ng South Korea; Boses ng Suporta para sa Gaza

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Lansangan ng South Korea; Boses ng Suporta para sa Gaza — Lumalagong Pandaigdigang Kilusan para sa Katarungan.
Ang mga tao ng South Korea ay muling pumunta sa mga lansangan upang ipahayag ang kanilang suporta sa mga mamamayang Palestinian at ang kanilang pagtutol sa patuloy na digmaan ng rehimeng Zionist laban sa Gaza Strip. Ang mga kalahok, sa pagpapahayag ng kanilang pagkakaisa sa mga tao ng Gaza, ay nanawagan para sa agarang pagwawakas ng mga pag-atake ng rehimeng Zionist, ang pagtigil ng pagpatay sa mga sibilyang Palestinian, at ang pagwawakas ng genocidal war.
Ang protesta sa South Korea ay bahagi ng isang lumalagong pandaigdigang kilusan na humihiling ng katarungan para sa mga Palestinian at ang pagwawakas ng mga krimen ng Israel laban sa sangkatauhan. Sa mga nakaraang linggo, ang mga demonstrasyon ay naganap sa mga lungsod sa buong mundo, kabilang ang London, Paris, Berlin, at Washington D.C., na nagpapakita ng malawak na internasyonal na pagkondena sa mga aksyon ng Israel at ang pagtaas ng suporta para sa mga karapatan ng mga Palestinian.
Ang mga aktibista sa South Korea ay nanawagan sa kanilang gobyerno na kumilos upang itaguyod ang mga karapatan ng mga Palestinian at itigil ang pakikipagsabwatan sa mga patakaran ng Israel. Binigyang-diin nila na ang katahimikan ng internasyonal na komunidad ay hindi na katanggap-tanggap, at ang mundo ay dapat kumilos upang wakasan ang pagdurusa ng mga inosenteng sibilyan sa Gaza at Lebanon. Ang kanilang mga aksyon ay nagpapakita na ang pakikibaka para sa katarungan ay isang pandaigdigang pakikibaka, at ang mga tao sa buong mundo ay nagkakaisa sa kanilang pagsalungat sa pananakop at pang-aapi.
...........
328
Your Comment