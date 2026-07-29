Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Binalaan ng CENTCOM ang mga pwersang Amerikano na huwag gumamit ng mga mobile phone
Ang kumander ng CENTCOM ay nagbabala sa kanyang mga pwersa na ang mga video na inilabas mula sa mga mobile phone ay maaaring makatulong sa Iran sa pagkilala at pag-target sa mga base ng Amerika.
Iniulat ng Reuters na ang pag-aalala na ito ay tumaas nang husto kung kaya't maaaring utusan ang mga pwersang Amerikano na nakatalaga sa rehiyon na ibigay ang kanilang mga mobile phone.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Admiral Brad Cooper, kumander ng CENTCOM, sa isang liham na ang kopya ay ibinigay sa Reuters, ay nagbabala sa mga pwersang militar ng Amerika sa Gitnang Silangan na ang paglalathala ng mga video na naitala gamit ang mga mobile phone sa cyberspace ay tumutulong sa Iran sa agarang pagtatasa ng tagumpay o pagkabigo ng mga pag-atake nito, gayundin sa tumpak na pagkilala sa mga base ng Amerika.
Si Cooper sa liham na ito, na inilabas noong Hulyo 28, ay nagdiin na ang mga detalye na inilathala sa mga social network at media tungkol sa lugar ng pagtama ng mga missile at lawak ng pinsala ay epektibong nagbibigay ng "battle damage assessment" nang libre sa Iran, at ang impormasyong ito ay maaaring humantong sa pangalawang at mas nakamamatay na pag-atake ng kaaway. Ayon sa isang matataas na opisyal ng militar, ang halaga ng pagbibigay-alam na ito ay "sinusukat sa buhay ng mga sundalong Amerikano at mga sibilyang naninirahan sa mga bansa sa paligid ng Persian Gulf."
Sinabi ng mga mapagkukunang may alam sa Reuters na kasunod ng babalang ito, ang ilang mga pwersang nakatalaga sa Jordan, na paulit-ulit na tinarget ng mga pag-atake ng Iran, ay ipinaalam na ang kanilang mga mobile phone ay kukunin sa mga darating na araw. Kinumpirma rin ng isang ikatlong mapagkukunan na ang naturang hakbang ay isinasaalang-alang sa buong rehiyon dahil sa mga alalahanin sa seguridad, bagama't hindi pa ito ganap na natapos. Dapat tandaan na mula nang magsimula ang digmaan noong Pebrero 28 hanggang ngayon, 18 sundalong Amerikano ang napatay at higit sa 600 ang nasugatan.
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