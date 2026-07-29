Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga nagpoprotesta sa Washington D.C. na nananawagan para sa pag-aresto kay Netanyahu
Daan-daang mga nagpoprotesta ang nagmartsa sa Washington D.C. at nanawagan sa mga opisyal ng Amerika na ipatupad ang utos ng pag-aresto na inilabas ng International Criminal Court laban kay Netanyahu, Punong Ministro ng Israel, na naglakbay sa lungsod na ito.
Washington – Ahensyang Balita ng Al Jazeera – Daan-daang mga nagpoprotesta noong Miyerkules sa Washington D.C., sa kabila ng malakas na ulan at malawakang hakbang sa seguridad, ay nagmartsa patungo sa White House at nanawagan para sa pag-aresto kay Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Zionist regime. Ang protestang ito ay ginawa bilang tugon sa utos ng International Criminal Court na inilabas noong 2024 laban kay Netanyahu at Yoav Gallant, dating Ministro ng Digmaan ng Zionist regime, sa paratang ng krimen sa digmaan at krimen laban sa sangkatauhan sa panahon ng digmaan sa Gaza.
Ang mga na-verify na video ay nagpapakita ng mga nagpoprotesta na lumilipat patungo sa White House; habang sumisigaw ng mga slogan kabilang ang "Bibi, Bibi, hindi ka maaaring magtago... ikaw ay nagsasagawa ng genocide." Ang mga protestang ito ay sumikat sa panahon ng kontrobersyal na paglalakbay ni Netanyahu sa Amerika at ng kanyang mga pagpupulong kay Donald Trump, Pangulo ng Amerika.
Pagsalakay sa hotel na tinitirhan ni Netanyahu
Ang ilang mga nagpoprotesta ay nakapasok sa lobby ng "Four Seasons" hotel sa Georgetown area ng Washington; kung saan si Netanyahu ay kumakain ng hapunan. Iniulat ng mga mapagkukunan ng balita na sinubukan ng mga nagpoprotesta na makapasok sa restaurant kung nasaan ang punong ministro ng Zionist regime, ngunit sapilitang pinaalis sila ng mga security personnel. Ang Amerika, na hindi miyembro ng ICC, ay hindi kinikilala ang utos ng pag-aresto kay Netanyahu at dati nang ginagarantiya ni Donald Trump na si Netanyahu ay hindi arestuhin sa kanyang pananatili sa Estados Unidos.
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