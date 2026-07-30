Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kung alin sa mga Iranian missile ang maaaring umabot sa teritoryo ng Ukraine?
Batay sa ulat ng base na "Defense Express" at Western military analyses, ang Iran ay may hindi bababa sa limang uri ng medium-range ballistic missiles na mula sa sarili nitong teritoryo ay maaaring tumakip sa mga target sa Ukraine.
Kyiv – Analytical base na Defense Express – Batay sa ulat ng analytical-military base na Defense Express at mga pagsusuri ng Western experts, ang Iran ay may teknikal na arsenal ng medium-range ballistic missiles na may kakayahang mag-target ng mga layunin sa Ukraine mula sa sarili nitong teritoryo. Ang pinakamahalagang missile na maaaring makarating sa Ukraine ay ang Khorramshahr missile na may napatunayang range na humigit-kumulang 4,000 kilometro, na ginagawa itong pinakadelikadong opsyon para sa pag-target sa Kyiv at iba pang bahagi ng Ukraine. Gayundin, ang Ghadr at Emad missiles na may range na humigit-kumulang 2,000 kilometro at warhead na may timbang na 750 kilograms, ang Sejjil na solid-fuel at two-stage na may range na 2,000 kilometro, at ang mga bagong henerasyong missile na Kheybar Shekan at Fattah na may range sa pagitan ng 1,450 hanggang 2,000 kilometro ay itinuturing na iba pang mga opsyon ng Iran. Ayon sa ulat ng Defense Express, ang pagharang sa mga missile tulad ng Ghadr, Emad, at Sejjil ay nangangailangan ng mga advanced na missile defense system tulad ng THAAD o Arrow-2. Hanggang Hulyo 30, 2026, ang mga opisyal ng Ukraine ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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