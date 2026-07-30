Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Saudi Arabia, nag-anunsyo ng pagbuo ng "naval coalition" para sa seguridad sa Bab el-Mandeb
Riyadh – Opisyal na Ahensyang Balita ng Saudi Arabia – Ang Ministry of Defense ng Saudi Arabia noong Huwebes, Hulyo 30, 2026, ay nag-anunsyo ng pagbuo ng isang multinational naval defense coalition na may layuning tiyakin ang seguridad ng paglalayag sa Red Sea, Bab el-Mandeb Strait, Gulf of Aden, at Arabian Sea. Batay sa inilabas na pahayag, ang founding meeting ng koalisyong ito ay ginanap noong Huwebes sa presensya ng mga kinatawan mula sa 43 bansa at ng European Union sa Riyadh. Ang Kuwait, Qatar, Turkey, Pakistan, Jordan, Egypt, Sudan, Somalia, at Djibouti ay kabilang sa mga lumagda sa magkasanib na pahayag ng pagsuporta sa inisyatibang ito.
Ayon sa mga diplomatikong mapagkukunan, ang posisyon ng Estados Unidos tungkol sa koalisyong ito ay tinasa bilang ang pinakamahalagang hamon na kinakaharap nito. Ang Washington, dahil sa pagdidiin ng labanan sa Iran, ay maaaring tumanggi na direktang lumahok sa mga operasyon laban sa Ansarullah. Ilang mga bansang European kabilang ang France, Germany, at Italy ay sasali sa koalisyong ito kung ang Amerika ay lalahok. Ang hakbang na ito ay ginawa bilang tugon sa pagdidiin ng mga tensyon sa Red Sea. Noong Hulyo 20, si Yahya Saree, military spokesperson ng Ansarullah ng Yemen, ay nagdeklara ng pagbabawal sa paglalayag para sa mga barkong nauugnay sa Saudi Arabia. Bilang tugon, ang Riyadh ay nag-ulat ng pagsisimula ng mga hakbang upang protektahan ang mga komersyal na barko sa Bab el-Mandeb Strait. Hanggang Hulyo 30, 2026, ang Ansarullah ng Yemen ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pagbuo ng koalisyong ito.
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