Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-aalala ng Amerika sa paglipat ng armas sa Iran
Iniulat ng Al Jazeera, na binanggit ang Fox News:
Sinabi ng Sugo ng Amerika sa NATO na binabantayan ng Estados Unidos ang anumang pagtatangka na maglipat ng armas mula sa Russia o China patungo sa Iran.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Julianne Smith, Sugo ng Estados Unidos sa NATO, sa isang panayam sa Fox News ay nagpahayag na binabantayan ng Washington ang anumang pagtatangka na maglipat ng armas mula sa Russia patungo sa Iran nang may pag-iingat. Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa gitna ng limang-buwan na digmaan ng Amerika at Israel laban sa Iran at ng lumalaking alalahanin tungkol sa pagtaas ng military cooperation ng Tehran-Moscow. Ayon sa mga mapagkukunang may alam, ang mga opisyal ng Amerika ay sumusubaybay sa ebidensya ng pagpapadala ng mga kargamento ng armas kabilang ang mga air defense system at advanced missiles sa pamamagitan ng air at sea corridors patungo sa Iran. Sa kabilang banda, tinawag ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Russia ang mga paratang na ito na "walang batayan" at inilarawan ang mga ito bilang bahagi ng psychological war ng Kanluran laban sa Moscow at Tehran. Hanggang Hulyo 30, 2026, ang mga opisyal ng Amerika ay tumanggi na magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa kanilang ebidensya.
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