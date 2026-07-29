Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ipinagbawal ng CENTCOM ang pagpapalabas ng mga video ng mga pag-atake ng Iran sa mga base ng Amerika
Binalaan ng CENTCOM ang mga pwersa nito na ang pagpapalabas ng mga larawan at video na may kaugnayan sa mga pag-atake ng Iran laban sa mga base ng Amerika ay maaaring humantong sa pagsisiwalat ng sensitibong impormasyon ng militar at tulong sa Iran.
Ang babalang ito ay inilabas matapos ang pagpapalabas ng mga larawan ng pag-atake ng missile ng Iran sa Muwaffaq Salti Air Base sa Jordan; kung saan ang isang video na naitala ng isang sundalong Amerikano gamit ang Meta smart glasses ay nagpakita ng sandali ng paglipat ng mga pwersa sa mga kanlungan sa panahon ng pag-atake ng missile.
Naniniwala ang CENTCOM na ang pagpapalabas ng mga larawang ito ay maaaring makatulong sa kabilang panig sa pagkilala sa lokasyon ng pag-deploy ng mga pwersa, imprastraktura ng militar, at paraan ng reaksiyon ng mga pwersang Amerikano sa mga kondisyon ng pag-atake.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang CENTCOM noong Miyerkules, Hulyo 29, 2026, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang bagong utos, ay nagdeklara ng pagbabawal sa anumang pagpapalabas ng mga larawan at video na may kaugnayan sa missile at drone attacks ng Iran laban sa mga military base ng Amerika sa rehiyon. Ang desisyong ito ay ginawa kasunod ng malawakang pagpapalaganap ng isang video sa mga social network na naitala ng isang sundalong Amerikano gamit ang Meta smart glasses mula sa Muwaffaq Salti Air Base sa Jordan; isang video na nagpakita ng mga sandali ng takot na paglipat ng mga pwersa sa mga kanlungan sa panahon ng pagtama ng mga Iranian missile. Ang video na ito, na mabilis na kumalat sa cyberspace, ay itinuturing na unang direktang larawan ng epekto ng mga pag-atake ng Iran sa kagamitan at moral ng mga pwersang Amerikano.
Isang matataas na opisyal ng militar na tumangging ipakilala ang kanyang pangalan ay nagsabi sa Reuters na ang mga video na ito ay nagdudulot ng "pagsisiwalat ng nasasalat na impormasyon" at "pagbibigay ng battle damage assessment nang libre" at nagbibigay sa Iran ng mahalagang impormasyon tungkol sa oras ng tugon, bilis ng depensa, pag-aayos ng kagamitan, at mga kahinaan sa larangan. Ipinahayag din ng CENTCOM na ang mga pwersa sa ilalim ng utos nito ay maaaring kailanganing ibigay ang kanilang mga mobile phone upang maiwasan ang pagrekord at pagpapalabas ng anumang military content.
Ang pagbabawal na ito ay ipinatutupad sa panahon na ang satellite images ay kinumpirma rin ang malawakang pinsala na natamo ng Muwaffaq Salti Air Base; isang base kung saan, sa mga pag-atake noong Hulyo 17 at 18, tatlong sundalong Amerikano ang napatay. Naniniwala ang mga military analyst na ang hakbang na ito ng CENTCOM, habang nagpapakita ng lalim ng pag-aalala ng Washington sa kakayahang intelihensiya ng Iran, ay nagpapahiwatig din ng estratehikong pagkabigo ng Amerika sa pagpapanatili ng operational at psychological security ng mga pwersa nito sa rehiyon. Hanggang Hulyo 29, 2026, ang Pentagon ay tumanggi na magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa mekanismo ng pagpapatupad ng pagbabawal na ito.
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