Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga alaala ng Pinunong Martir mula sa isang lihim na paglalakbay ng pamilya sa mga banal na dambana
Si Martir Khamenei sa bahagi ng kanyang mga alaala ay nagkukuwento ng isang kawili-wiling salaysay mula sa isang lihim at puno ng pakikipagsapalaran na paglalakbay ng pamilya sa mga banal na dambana sa panahon ng bulok na dinastiyang Pahlavi.
Tungkol sa paglalakbay na ito, sinabi niya: "Noong bata ako, kasama ang aking ama, ina, nakatatandang kapatid na lalaki, at aking kapatid na babae — ang kapatid na babae na sumunod sa akin — nagkaroon kami ng paglalakbay sa mga banal na dambana. Ang mga sumunod na anak ay hindi pa ipinapanganak, at ang mga nakatatandang kapatid na babae ay hindi rin isinama sa paglalakbay na ito. Ang paglalakbay ay tumagal ng 6 na buwan. Mula sa Mashhad hanggang Tehran, tatlong gabi kaming nasa daan.
Sa Tehran, nagkataon na ang bahay na aming tinuluyan ay nasa tatlong-daanan ng Amin-Hozur. Nakilala ko ang tatlong-daanan ng Amin-Hozur mula noong taong iyon. Ang kalungkutan ng paglalakbay na iyon ay nasa isipan ko pa rin..."
Mashhad – Ahensyang Balita ng Radyo at Telebisyon – Sa mga inilabas na alaala ni Martir Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, makikita ang isang nakakaantig at bihirang salaysay ng isang paglalakbay ng pamilya at lihim sa mga banal na dambana sa panahon ng pamamahala ng Pahlavi. Sa alaalang ito, na unang inilathala sa okasyon ng anibersaryo ng kanyang pagkamartir, sa simpleng at magiliw na pananalita, ikinuwento niya ang kanyang unang paglalakbay sa Iraq noong kanyang pagkabata; isang paglalakbay na tumagal ng anim na buwan at, dahil sa pampulitikang kapaligiran noong panahong iyon, ay ginawa nang may pag-iingat at lihim.
Ayon sa kanya, sa paglalakbay na ito, kasama niya ang kanyang ama, ina, nakatatandang kapatid na lalaki, at isa sa kanyang mga kapatid na babae na naglakbay sa mga banal na dambana at tinahak ang daan mula sa Mashhad hanggang Tehran sa loob ng tatlong gabi gamit ang mga lumang ruta. Ang kapansin-pansing punto sa alaalang ito ay ang pagbanggit ng pananatili sa lugar ng "tatlong-daanan ng Amin-Hozur" sa Tehran, na naalala niya mula pa noong kanyang pagkabata. Sa pagsasabing "ang kalungkutan ng paglalakbay na iyon ay nasa isipan ko pa rin," tinukoy ni Ayatollah Khamenei ang espesyal at maimpluwensyang kapaligiran ng panahong iyon na naganap sa ilalim ng pagsupil ng rehimeng Pahlavi.
Ang alaalang ito ay muling inilathala sa panahon na sa mga nakaraang taon, ang mga paglalakbay ng pilgrim sa mga banal na dambana para sa milyun-milyong Iranian ay naging madali; isang punto na ganap na kabaligtaran sa mahirap at puno ng limitasyon na panahon bago ang Rebolusyong Islamiko. Ang pagbabalik-tanaw sa makasaysayang alaalang ito ay nagpapakita ng pagmamahal at debosyon ng pamilya ni Martir Khamenei sa sambahayan ng Propeta at ng isang larawan ng kanyang simple at espirituwal na buhay bago ang rebolusyon.
..........
328
Your Comment