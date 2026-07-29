Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tinanggihan ng Iran ang panukala ng Oman para sa magkasanib na pamamahala ng Strait of Hormuz
Isang opisyal ng Iran ang nagsabi na hindi tinanggap ng Tehran ang 50-50 management plan ng Oman at itinuring itong walang tsansang magtagumpay. Sinabi rin ni Gharibabadi na ang planong ito ay "hindi tumutugon sa mga alalahanin ng seguridad ng Iran."
Idinagdag ni Gharibabadi na ang Iran ay nagsumite ng isang alternatibong panukala kung saan ang ruta ng pagpasok ng mga barko ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ng Iran at ang bahagi ng ruta ng paglabas ay nasa loob ng teritoryal na tubig ng Iran. Kinumpirma rin ni Baghaei na ang negosasyon ng Iran at Oman tungkol sa pamamahala ng maritime traffic sa Strait of Hormuz ay nagpapatuloy.
Dubai – Ahensyang Balita ng Reuters – Isang matataas na opisyal ng Iran noong Miyerkules, Hulyo 29, 2026, ay nagsabi sa Reuters na tinanggihan ng Tehran ang panukala ng Oman para sa magkasanib na pamamahala ng Strait of Hormuz at itinuring itong "walang tsansang magtagumpay." Si Kazem Gharibabadi, Deputy Minister of Foreign Affairs ng Iran, sa panayam sa state television, ay hindi tinanggap ang plano ng Oman na naghahati sa mga ruta sa 50-50 sa pagitan ng dalawang bansa at idiniin na ang planong ito ay hindi tumutugon sa mga alalahanin ng seguridad ng Tehran.
Sa halip, nag-ulat si Gharibabadi ng isang alternatibong panukala ng Iran batay sa kung saan ang isang kumpletong ruta (ruta ng pagpasok) ay ganap na nasa teritoryal na tubig ng Iran at ang bahagi ng isa pang ruta (ruta ng paglabas) ay nasa loob ng teritoryal na tubig ng Iran. Tinawag niya ito bilang "tiyak na posisyon" ng Tehran at nagbabala na kung hindi tatanggapin ng Muscat ang panukalang ito, ang Strait of Hormuz ay mananatiling sarado. Idiniin din ni Gharibabadi na ang Strait of Hormuz ay "hindi kailanman babalik sa estado bago ang digmaan" at ito ay isang "tiyak na patakaran ng pamahalaan."
Ang plano ng Oman, na iniharap sa suporta ng mga bansa sa paligid ng Persian Gulf, ay idinisenyo batay sa modelo ng "Strait of Malacca" at kinabibilangan ng pagkolekta ng mga boluntaryong bayad mula sa mga dumadaang barko para sa pagbibigay ng mga serbisyo ng nabigasyon, paghahanap at pagsagip, at proteksyon sa kapaligiran. Isang opisyal ng Iran, gayunpaman, ang nagsabi sa Reuters na ang Amerika at Saudi Arabia ay nagtangka na pilitin ang Oman na ituloy ang kanilang "hindi makatotohanang mga plano." Tinanggihan din ni Gharibabadi ang anumang pakikilahok ng ikatlong bansa sa mga mine-sweeping operations sa kipot at nagbabala na ang anumang dayuhang sasakyang-dagat o military equipment na lalapit sa kipot sa ilalim ng pagkukunwaring ito ay magiging "lehitimong military targets."
Samantala, sinabi ng mga mapagkukunang may alam sa Reuters na ang negosasyon ng Iran at Oman tungkol sa pamamahala ng paglalayag sa Strait of Hormuz ay nagpapatuloy pa rin. Gayunpaman, idiniin ni Gharibabadi na hanggang sa makamit ang isang kasunduan, ang estratehikong daang ito, kung saan humigit-kumulang isang-ikalima ng krudo sa mundo ang dumadaan araw-araw bago ang digmaan, ay mananatiling ganap na sarado.
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