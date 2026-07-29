Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Reaksyon ng 14 Pebrero Coalition sa tawag ng hari ng Bahrain sa pangulo ng Zionist regime
Kinondena ng 14 Pebrero Youth Revolution Coalition ng Bahrain ang tawag sa telepono ni Hamad bin Isa Al Khalifa sa pangulo ng Zionist regime at ang opisyal na pagtanggap ng pamahalaan ng Bahrain sa tawag na ito, at tinawag itong "nakakahiya" sa gitna ng pagpapatuloy ng mga krimen ng Zionist regime laban sa mamamayang Palestinian.
Binigyang-diin ng koalisyong ito na ang tawag na ito ay nagpapakita ng ganap na pagkakahanay ng pamahalaan ng Al Khalifa sa Zionist regime at hinimok ang lahat ng pambansang kilusan ng Bahrain na kumuha ng moral at pambansang posisyon laban dito.
Manama – Opisyal na Ahensyang Balita ng Bahrain – Ang 14 Pebrero Youth Revolution Coalition ng Bahrain, isang oposisyon at rebolusyonaryong grupo na may ugat sa anti-government uprising noong 2011, noong Lunes sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag ay mariing kinondena ang kamakailang tawag sa telepono ni Hamad bin Isa Al Khalifa, Hari ng Bahrain, kay Isaac Herzog, Pangulo ng Zionist regime. Ang tawag na ito, na itinuturing na unang direktang pag-uusap mula noong Oktubre 2023 (simula ng digmaan sa Gaza), ay naganap sa panahon na ang Zionist regime ay nagpapatuloy ng malawakang pag-atake sa Gaza, Lebanon, at West Bank.
Ayon sa mga mapagkukunan ng balita, ang dalawang panig sa tawag na ito ay tinalakay ang bilateral na relasyon sa loob ng balangkas ng Abraham Accords at ang kahalagahan ng kooperasyon upang suportahan ang seguridad, katatagan, at kooperasyon sa rehiyon. Gayunpaman, tinawag ng 14 Pebrero Coalition sa kanyang pahayag ang hakbang na ito bilang "nakakahiya" at idiniin na ang naturang tawag, sa gitna ng patuloy na mga krimen laban sa mamamayang Palestinian, ay hindi lamang labag sa kagustuhan ng mamamayang Bahrain, kundi nagpapakita rin ng ganap na pagkakahanay ng pamahalaan ng Al Khalifa sa mga adyenda ng Zionist regime at Amerika sa rehiyon. Ang koalisyong ito, na palaging isa sa mga matatag na kalaban ng normalisasyon ng relasyon sa Zionist regime, ay hinimok ang lahat ng pambansang kilusan ng Bahrain na kumuha ng moral at pambansang posisyon laban sa hakbang na ito.
Dapat tandaan na ang 14 Pebrero Youth Revolution Coalition ay nabuo pagkatapos ng pag-aalsa noong 2011 sa Bahrain at nananawagan para sa pagtatatag ng demokrasya, katarungang panlipunan, at malayang halalan sa bansang ito. Ang grupong ito ay paulit-ulit ding nagbabala tungkol sa military presence ng Amerika sa Bahrain at sa mga mapang-aping patakaran ng Al Khalifa laban sa mga Shiite ng bansang ito. Hanggang Hulyo 30, 2026, ang Royal Court ng Bahrain at ang opisina ng Pangulo ng Zionist regime ay hindi nagpakita ng reaksiyon sa pahayag ng 14 Pebrero Coalition.
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