Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Matinding reaksiyon ng Embahada ng Iran sa Ghana sa tweet ni Trump: Ang katapangan ay nagbibigay-buhay, ang pagkapangulo ng Amerika ay pumapatay!
Ipinahayag ni Trump sa kanyang tweet ang kanyang intensyon na igawad ang "Presidential Medal of Freedom" sa isang kabataang nagligtas ng buhay ng isang bata sa dagat.
Ang X account ng Embahada ng Iran sa Ghana, bilang tugon sa isyung ito at sa pagtukoy sa trahedya sa Minab school, ay sumulat: "Nakakaantig. Isang 'Presidential Medal of Freedom,' na iginagawad ng isang kontrabida na tunay na nararapat sa 'Presidential Medal of Terror.'
"Ang tagapagligtas na iyon ay nagligtas ng isang bata mula sa karagatan. Ngunit ang nagbibigay ng medalya na ito ay bumomba sa isang paaralan na puno ng mga bata, nang hindi man lang nababawasan ang kanyang tulog.
Ang katapangan ay nagbibigay-buhay. Ang pagkapangulo ng Amerika ay pumapatay."
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