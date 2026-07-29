Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Dating kinatawang Kalihim ng Digmaan ng Amerika: Nilalaro ni Netanyahu si Trump gamit ang Epstein card
Chas Freeman:
Lubhang nag-aalala ang hukbo ng Amerika tungkol sa pagbaba ng mga reserba ng mga bala, kagamitang depensiba, at mga interceptor missiles nito.
Ang pagpapatuloy ng digmaan sa Iran ay maaaring magsapanganib sa kakayahan ng Washington na tumugon sa iba pang mga krisis.
Sa katotohanan, ipinataw ng Iran ang tigil-putukan sa Amerika at ngayon ang pangunahing isyu ay ang kontrol sa Strait of Hormuz.
Malamang na may access si Netanyahu sa impormasyon mula sa mga kaso ni Jeffrey Epstein, ang Amerikanong sekswal na kriminal, at maaaring gamitin ito upang pilitin si Trump.
New York – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Chas Freeman, dating kinatawang Kalihim ng Depensa ng Amerika, sa panayam sa CNN, habang nagbabala tungkol sa pagpapatuloy ng digmaan sa Iran, ay nagpahayag na ang hukbo ng Estados Unidos ay lubhang nag-aalala tungkol sa pagbaba ng mga reserba ng mga bala, kagamitang depensiba, at mga interceptor missiles nito at ang pagpapatuloy ng tunggaliang ito ay maaaring magsapanganib sa kakayahan ng Washington na tumugon sa iba pang mga krisis sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa pagtukoy na ang Iran ay epektibong nagpataw ng tigil-putukan sa Amerika, idiniin niya na ngayon ang pangunahing isyu ay ang kontrol sa Strait of Hormuz at ang anumang pagdidiin ng tensyon ay magdadala ng hindi mapapalitang mga gastos.
Si Freeman, sa ibang bahagi ng panayam na ito, sa paglalahad ng isang kontrobersyal na paratang, ay inangkin na si Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Zionist regime, ay maaaring may access sa lihim na impormasyon mula sa mga kaso ni Jeffrey Epstein, ang Amerikanong sekswal na kriminal, at ginagamit ito bilang pressure lever laban kay Donald Trump. Ayon kay Freeman, si Netanyahu, na may malapit na relasyon kay Trump, ay maaaring gumamit ng impormasyong ito upang ituloy ang kanyang mga layunin sa Iran at pigilan ang pagsalungat ni Trump sa mga military operations ng Israel. Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahon na ang mga tensyon sa pagitan ng Washington at Tel Aviv sa paraan ng pagpapatuloy ng digmaan sa Iran, gayundin ang hindi pagkakasundo tungkol sa mga pag-atake sa imprastraktura ng enerhiya ng Iran, ay umabot sa kanilang rurok. Hanggang Hulyo 30, 2026, ang White House at ang opisina ng punong ministro ng Zionist regime ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga paratang na ito.
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