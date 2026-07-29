Si Sheikh Zakzaky sa mga pilgrim ng Arba'een: Maging karapat-dapat na mga embahador ng Islam, ng paaralan ng Ahl al-Bayt.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang pinuno ng Islamic Movement ng Nigeria ay nanawagan sa mga pilgrim ng Arba'een na ipakita ang katapatan, huwarang moral na pag-uugali, at ang papel ng karapat-dapat na mga embahador ng Islam at ng paaralan ng Ahl al-Bayt, habang milyun-milyong mananampalataya ang naghahanda upang magtipon sa banal na lungsod ng Karbala para sa taunang paglalakbay.
Si Sheikh Ibrahim Zakzaky ay nagsagawa ng isang pulong noong Martes, ika-anim ng Safar 2026, kasama ang isang pagtitipon ng mga kapatid na lalaki at babae na nakahanda na umalis para sa paglalakbay ng Arba'een ni Imam Hussein sa Iraq. Ang pulong ay naganap sa kanyang tirahan sa kabisera ng Nigeria, Abuja.
Isang tradisyon na nakaugat sa mga unang araw ng Islam
Inilarawan ni Sheikh Zakzaky ang martsa ng Arba'een bilang isang tradisyon na may malalim na ugat sa kasaysayan ng Islam, na sinusubaybayan ang pinagmulan nito sa pinakaunang Arba'een kasunod ng trahedya ng Karbala. "Ang kahanga-hangang kilusang ito ay nagtataglay ng isang sinaunang angkan. Ito ay unang isinagawa ni Jabir ibn Abdullah al-Ansari, isa sa mga kagalang-galang na kasamahan ng Banal na Propeta, sa okasyon ng unang Arba'een pagkatapos ng mga pangyayari sa Karbala," kanyang sinabi.
Idinagdag niya, "Ang paglalakbay ng Arba'een ay ang mismong simbolo ng pag-ibig, katapatan, at pakikiramay sa sambahayan ng Banal na Propeta. Ang espirituwal na paglalakbay na ito ay naglalapit sa tao sa mga relihiyosong pagpapahalaga at sa malalim na mga turo ng Ahl al-Bayt."
Mga pilgrim bilang mga embahador ng pananampalataya
Hinimok ng pinuno ng Nigerian Islamic Movement ang mga pilgrim na aalis na dalisayin ang kanilang mga intensyon, itaguyod ang mga etika ng Islam, at mapanatili ang marangal na pag-uugali sa buong espirituwal na paglalakbay. "Ang mga pilgrim ng Arba'een ay dapat magsilbing karapat-dapat na mga embahador ng Islam at ng paaralan ng Ahl al-Bayt, na nagpapakita ng isang tunay at tamang imahe ng napakalaking espirituwal na kilusang ito sa pamamagitan ng kanilang matuwid na gawa at marangal na karakter," binigyang-diin ni Zakzaky.
Babala laban sa paglalahat at kolektibong paninisi
Nagbabala rin si Sheikh Zakzaky laban sa mga maling pananaw sa malalaking relihiyosong pagtitipon, na nagbigay ng pagkakatulad sa paglalakbay ng Hajj. "Sa anumang napakalaking kongregasyon, kabilang ang Hajj, isang maliit na bilang ng mga indibidwal ang maaaring magpakita ng hindi wastong pag-uugali. Gayunpaman, ang karamihan ng mga kalahok ay hindi dapat kailanman sisihin o parusahan para sa mga aksyon ng isang maliit na minorya," matatag niyang idineklara.
Tinapos niya ang pagtitipon sa pamamagitan ng pagpapahaba ng kanyang mga panalangin para sa lahat ng mga pilgrim, na hinihiling sa kanila ang isang paglalakbay na puno ng kalusugan, kaligtasan, at tagumpay.
..........
328
Your Comment