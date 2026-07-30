Video| Marcha ng Pakikiisa sa mga Inaaping Tao ng Gaza sa Thessaloniki, Greece

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Marcha ng Pakikiisa sa mga Inaaping Tao ng Gaza sa Thessaloniki, Greece; Lumalagong Kilusan ng Suporta para sa Palestine sa Europa.
Isang marcha ng pakikiisa sa mga inaaping tao ng Gaza ang ginanap sa Thessaloniki, Greece, kung saan ang mga kalahok ay nagtipon upang ipahayag ang kanilang suporta sa mga mamamayang Palestinian at ang kanilang pagkondena sa patuloy na mga krimen ng rehimeng Zionist laban sa kanila. Ang mga nagpoprotesta, na may dalang mga watawat ng Palestine at mga placard na may mga mensahe ng pagtutol sa genocide, ay nanawagan sa internasyonal na komunidad na kumilos upang wakasan ang karahasan at makamit ang isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon.
Ang marcha sa Thessaloniki ay isa sa maraming mga protesta na naganap sa buong Greece at iba pang mga bansa sa Europa sa mga nakaraang linggo, na nagpapakita ng lumalaking internasyonal na suporta para sa mga karapatan ng mga Palestinian at ang pagtaas ng oposisyon sa mga patakaran ng Israel. Ang mga aktibista sa Greece ay nanawagan sa kanilang gobyerno na kumilos upang itaguyod ang mga karapatan ng mga Palestinian at itigil ang pakikipagsabwatan sa mga patakaran ng Israel, at upang suportahan ang mga pagsisikap na wakasan ang karahasan at makamit ang isang makatarungang kapayapaan.
Ang protesta ay dinaluhan ng mga tao mula sa iba't ibang mga grupo, kabilang ang mga organisasyon ng karapatang pantao, mga grupo ng mga mag-aaral, at mga relihiyosong lider, na nagkakaisa sa kanilang panawagan para sa katarungan at kapayapaan. Ang mga tagapagsalita sa rally ay binigyang-diin ang pangangailangan na wakasan ang walang-pasubaling suporta ng Kanluran sa Israel at upang itaguyod ang mga karapatan ng mga Palestinian, na nagdurusa sa ilalim ng mga taon ng pananakop at karahasan. Ang kanilang mga aksyon ay nagpapakita na ang pakikibaka para sa katarungan ay isang pandaigdigang pakikibaka, at ang mga tao sa buong mundo ay nagkakaisa sa kanilang pagsalungat sa pananakop at pang-aapi.
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