Video| Mga Larawan mula sa Pinangyarihan ng Pag-atake ng Amerika Kaninang Umaga sa mga Tirahan sa Qeshm Island

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Larawan mula sa Pinangyarihan ng Pag-atake ng Amerika Kaninang Umaga sa mga Tirahan sa Qeshm Island.
Kaninang umaga (Huwebes, Hulyo 30, 2026), naglunsad ang militar ng Estados Unidos ng isang "mabigat na alon ng mga strike" laban sa Iran bilang tugon sa sinasabing pag-atake ng Iran sa mga puwersa ng US sa rehiyon noong Martes . Bahagi ng malawakang pag-atakeng ito ang pag-target sa mga residential area sa Qeshm Island, ang pinakamalaking isla sa Persian Gulf na matatagpuan malapit sa Strait of Hormuz .
Ayon sa mga ulat mula sa Iranian state media at mga lokal na opisyal, isang missile ang tumama sa isang tahanan sa Chah Tangu neighborhood sa Qeshm Island . Iniulat ng Fars News Agency, na binanggit ang Hormozgan University of Medical Sciences, na ang pag-atake ay ikinasawi ng tatlong miyembro ng isang pamilya—ang ama, ina, at kanilang 2-taong-gulang na anak—at ikinasugat ng dalawa pang bata . Ayon sa iba pang mga ulat, ang mga search and rescue operation ay isinagawa upang hanapin ang mga taong posibleng na-trap sa ilalim ng mga gumuhong bahagi ng gusali .
Bukod sa Qeshm, ang mga pag-atake ay iniulat din sa iba pang mga lokasyon sa katimugang Iran, kabilang ang Bandar Abbas, Kish Island, Abu Musa, Bushehr, at mga lugar sa Khuzestan Province, na may mga ulat ng mga pagsabog at pagkawala ng kuryente sa ilang lugar . Ang pinakabagong mga larawan mula sa lugar ay nagpapakita ng mga pinsala sa imprastraktura at ang malawakang pagtugon ng mga emergency teams sa mga apektadong lugar.
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